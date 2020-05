Oroscopo di Paolo Fox, oggi 21 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, 21 maggio 2020, andando ad ascoltare quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. Per l’Ariete questa sarà una giornata molto interessante grazie a un’energia in grado di regalare una crescita importante. In amore ci saranno ulteriori possibilità sia per chi vive una relazione importante e sia per chi avrà la possibilità di una nuova conoscenza. I Gemelli hanno una concentrazione di pianeti importanti che potrebbe permettere di sfruttare la giornata al massimo. Attenzione però perchè niente viene regalato, ma si deve scendere in campo per raggiungere quello che si è messo nel mirino. Il Capricorno sta lavorando verso una crescita che potrebbe regalare diverse situazioni interessanti. Dopo un momento non proprio facile da gestire ora è il momento di rialzarsi e godersi un fine settimana in crescendo.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Ecco cosa dice l’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha delle buone possibilità dal punto di vista dei sentimenti che potrebbe portare a sorridere sia chi si trova di fronte a una relazione già consolidata che chi invece è single. I Gemelli possono sbloccare delle situazioni che continuano a rimanere in sospeso da tempo, questo grazie all’aiuto di alcuni pianeti positivi. Venere è davvero molto favorevole per il Leone che porterà delle emozioni. Il consiglio però è quello di non esagerare e di non mettere troppa carne sul fuoco. La Vergine vive una settimana complicata, domenica la situazione vedrà qualche noto arrivare al pettine. Lo Scorpione potrebbe trovarsi di fronte a una situazione davvero molto interessante ma dovrà aspettare almeno agosto. Fino a quel momento sarà molto importante mantenere la tranquillità necessaria per gestire tutto con attenzione.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E CAPRICORNO

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Alcuni errori del passato potrebbero portare l’Ariete a vivere delle difficoltà nel presente. La dissonanza di Giove è di sicuro una conferma di queste complicazioni. Il Toro potrebbe trovarsi a cambiare qualche situazione verso il futuro, questo grazie all’ingresso nel segno di un Urano molto interessante. I Gemelli possono sfruttare la presenza di diversi pianeti interessanti per buttarsi a capofitto in nuovi progetti o per sbloccare delle situazioni che erano rimaste bloccate. Il Cancro deve chiarire alcune situazioni dal punto di vista contrattuale. Il Leone potrebbe aver vissuto delle difficoltà dal punto di vista professionale, ma riuscirà in questo periodo a trovare consolazione solo se si rifuggerà negli affetti. La crescita del Capricorno in questo fine settimana potrebbe permettere una bella svolta verso il futuro, ma bisogna anche essere in grado di trovare il cambiamento giusto per migliorare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA