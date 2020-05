Oroscopo di Paolo Fox, oggi 22 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni al top di oggi 22 maggio 2020. Il segno dell’Ariete è pronto a riprendere quota grazie anche a una grandissima voglia d’amare che si paleserà anche nella giornata di oggi. I sentimenti possono essere sinonimo di riscatto. I Gemelli sono pronti a vivere un grande momento di crescita, grazie a un weekend che sarà illuminato da Luna, Mercurio e Venere. Potrebbe presto rinascere una grande passione. La Bilancia nei prossimi giorni si troverà di fronte a delle scelte decisive, ci può essere una svolta con alcune questioni che possono fare la differenza. Lo Scorpione vedrà i prossimi giorni chiudersi in maniera davvero molto interessante con la possibilità di una svolta davvero molto intrigante. Si devono sfruttare le opportunità che regalano queste stelle. Sicuramente ci sarà possibilità di svoltare se si darà una leggera accelerata verso il futuro. I Capricorno possono puntare su degli spunti davvero interessanti.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete ha grande voglia di donare il suo cuore, ma di sicuro c’è bisogno vicino di una persona che sia giusta, se non c’è si può trovare ma non si deve avere di certo fretta. Il Toro cerca di trovare stabilità, ma poi ogni giorno è costretto a rinviare quanto accade. Il Cancro vive situazioni normali e questo crea imbarazzo a chi vorrebbe qualcosa di speciale. Attenzione però perchè a volte si gioca col fuoco e si rischia di scivolare in errori non facili da rimediare. L’Acquario va molto forte con i sentimenti, ma bisogna assolutamente trovare un complice giusto se no si rischia di trovarsi di fronte a degli errori di non facilissima gestione. Il rischio che si prendono i Pesci è quello di ritrovarsi a far buon viso a cattivo gioco, rischiando poi di finire in una relazione che non si può considerare sincera quindi al 100%. Gli incontri sono favoriti per il segno dei Gemelli che potrebbero vedere un grande recupero dal punto di vista dei sentimenti in questo periodo.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI E VERGINE

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox, ascoltato nella rubrica Latte e Stelle, con il campo del lavoro. L’Ariete deve fare grande attenzione a tenere sotto controllo le questioni professionali, perché si rischia davvero di andare in difficoltà. Il Toro cerca un po’ di tranquillità e continuità. Giove è in ottimo aspetto, ma Saturno rallenta e questo significa che si hanno dei progetti davvero intriganti ma si rischia poi di vedere degli ostacoli sulla strada in grado di complicare tutto. I Gemelli possono avere una crescita dal punto di vista professionale, in grado di dare una scrollata a un momento davvero molto intrigante. Il periodo appena vissuto ha cambiato alla Vergine in particolare alcuni riferimenti e per molti si dovrà ricominciare tutto da zero. Serve forza e determinazione per arrivare ai risultati che qualcuno si aspetta e non riesce ancora a portare a termine. Ci sono progetti interessanti in mente che si possono portare avanti, se ci si riesce tutto diventa più stimolante.



