Oroscopo di Paolo Fox, oggi 23 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, seguendo quanto detto a LatteMiele andiamo a vedere i segni al top. L’Ariete vivrà una giornata molto proficua grazie a quattro pianeti favorevoli. Nonostante questo si deve evitare di buttarsi sul lavoro perché il rischio di scivolare e commettere degli errori è troppo grande. Il cielo è molto importante per i Gemelli che hanno Saturno e Venere positivi in questo momento. Si può prenotare qualcosa di importante verso il futuro, grazie a carattere e anche a modo positivo di saper trattare con gli altri. La Vergine è uno dei segni più tosti di questo inizio 2020. Attenzione però all’obbligo di fare qualcosa di interessante perché si rischia di fare il passo più lungo della gamba. L’Acquario se si impegna potrà raccogliere molto in questo periodo, proiettato verso il futuro. Alcuni stanno cambiando tutto, ma lo fanno se poi in grado di riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI E PESCI

LAVORO – Ecco il lavoro attraverso gli occhi di Paolo Fox e del suo oroscopo. Nonostante l’Ariete in questo momento abbia quattro pianeti favorevoli nella sua orbita non parla molto di lavoro, anzi lo mette all’angolo per buttarsi in amore. Attenzione però a non tralasciare tutto che poi si potrebbero correre dei rischi. Il Toro deve fare attenzione all’economia, risparmiando qualche soldo. Intanto nei prossimi due giorni possono arrivare delle idee importanti anche in vista del futuro quando potranno essere applicate. Se un Gemelli ha vissuto una crisi dal punto di vista professionale in questo momento può trovare la forza per reagire e dare una svolta a qualcosa che non è andata come ci si sarebbe aspettati. I Pesci sono invitati a rivedere la propria vita a fare qualcosa che possa dare nuovi stimoli. Per questo alcuni potrebbero anche decidere di cambiare radicalmente strada a livello professionale.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. Venere è favorevole per i Gemelli e questo può portare a delle belle occasioni. L’amore in questo momento è passionale e può portare a dei risultati molto importanti. Il Cancro vive un momento nella norma, ma prima di agosto non avrà spunti per quanto riguarda i sentimenti. Il rischio è di rimanere chiusi, troppo, in sé stessi. Il Leone vuole mettersi in mostra e rischia di farsi un clamoroso autogol, questo perché potrebbe risultare scomodo per un partner ritrovarsi a dover venerare la persona con cui si ha una relazione. Se la Vergine negli ultimi periodi ha avuto qualcosa da ridire con il suo partner ora invece è in un momento di tale crescita che può regalare la tranquillità e magari una svolta interessante. L’Acquario pensa molto spesso a sé stesso rimanendo fermo di fronte agli altri, questo può essere un ostacolo di non poco conto.



