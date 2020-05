Oroscopo di Paolo Fox, oggi 25 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci fa aprire una nuova settimana con i segni top della giornata di oggi, 25 maggio 2020. Il noto astrologo come sempre ha parlato a LatteMiele. I Gemelli chiuderanno il mese in crescendo con un periodo importante che potrà dare degli scatti anche per quanto riguarda l’autostima. La Luna favorevole regala ai nati sotto il segno del Cancro delle intuizioni non di poco conto e anche una discreta dose di forza che potrà dare il via libera a una crescita non di poco conto. Venere, Mercurio e Sole intanto sorridono al Leone, dandogli la possibilità di scattare verso risultati sempre più interessanti. Si deve essere dunque contenti di sé stessi, imparando a ottimizzare i tempi e a dare una svolta alla propria vita grazie anche alla fiducia nei propri mezzi. Di certo non è stato un bel periodo per nessuno, ma qui ci sono argomenti per ben sperare anche in vista dei prossimi giorni.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. I sentimenti sono davvero molto importanti per l’Ariete che può così fare uno scatto verso risultati non di poco conto. Il Toro vuole correggere delle situazioni, magari riuscendo a trovare quello che cerca da tempo o a mettere una storia già esistente sui binari che ormai da tempo si percorrono con grande scrupolo e a volte con maggiore coraggio. Venere favorevole dà qualche segnale al Leone, un segno che si ama molto e che si specchia a volte senza raggiungere obiettivi in amore. Ora che sotto questo punto di vista il cielo è positivo si possono raggiungere grandi cose. I Pesci devono mettere massima cautela per quanto riguarda i sentimenti. Forse è il caso di agire, ma sempre considerando le possibilità che si vivono in questo periodo si dovrà cercare di saper anche contare fino a dieci quando necessario.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, CANCRO, PESCI E CAPRICORNO

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Attenzione per l’Ariete che vive dei contrasti non facilissimi da gestire, cercando di superare un momento in cui spesso si dà vinta a contenziosi molto pesanti. Giove opposto per il Cancro può portare il segno ad essere messo alla prova con la possibilità di accordi e anche di rinnovamenti. Bisogna comunque fare sempre attenzione. I Pesci devono credere in sé stessi, cercando però di dare spazio a ciò in cui si crede davvero senza perdere mai troppo tempo. Il Capricorno è sempre molto leale, tanto che se serve sgomitare per arrivare a un risultato lo fa con grande piacere. Il segno ha dunque voglia di vivere tutto con attenzione, cercando di calcolare bene quelli che sono i propri vantaggi senza mai dover andare a dare fastidio a qualcuno causandogli delle complicazioni.



