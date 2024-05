Oroscopo di Paolo Fox, oggi 25 maggio 2025/ risvolti in amore per Cancro, un passato da dimenticare per Leone

Si rinnova l’Oroscopo di maggio a cura di Paolo Fox, per la data odierna 25 maggio 2024, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox: le previsioni sui 12 segni dello Zodiaco

Ariete: occorre prudenza per le decisioni in ogni ambito. Col weekend che sembra essere un percorso ad ostacoli.

Toro: si può cominciare a parlare di quiete con la fine del mese in divenire. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non si esclude la chiusura di alcuni rapporti.

Gemelli: Non si esclude la lotta con qualche avversità come un Saturno da escludere, tuttavia i nati sotto il segno hanno qualche progetto in mente.

Cancro: I nati sotto il segno vivono in bilico tra incertezza e la voglia di lasciarsi andare ai sentimenti. Il consiglio é di non affrettarsi a darsi a considerazioni negative.

Leone: un passato da dimenticare dovete lasciarvi alle spalle. Si prevede un Giove in transito favorevole che infonde speranza.

Vergine: Usa l’istinto logico che ti contraddistingue, é prevista la chiusura di rapporti poco chiari.

Bilancia: la voglia di essere in solitaria potrebbe prendere il sopravvento. L’umore si prevede essere ballerino.

Per la seconda metà dello Zodiaco…

Scorpione: La congiuntura astrale della Luna é favorevole e non é escluso un ritorno ad una vecchia storia d’amore.

Sagittario: evitate situazioni di dolore, come le situazioni di amore parallele tra loro. Decidetevi.

Capricorno: la Luna é in transito nel segno zodiacale per l’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox. Difficile é resistere al vostro fascino, in parte nella attività lavorativa.

Acquario: Ritorna una fase all’insegna della creatività che porta i nati sotto il segno a delle importanti novità.

Pesci: Il consiglio dell’esperto Paolo Fox, competitor delle previsioni di Branko, é quello di non strafare con i troppi impegni in agenda.











