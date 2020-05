Oroscopo di Paolo Fox, oggi 26 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

Per l‘oroscopo di Paolo Fox ecco i segni top seguendo quanto detto a LatteMiele. L’Ariete si trova di fronte a quella che è una situazione davvero molto intrigante anche se con una Luna che offusca un po’ e crea nervosismo. I Gemelli si possono permettere la presenza contemporanea nel segno di Mercurio, Sole e Venere che regalano ottime risposte e permettono anche di muoversi verso una situazione astrologica intrigante. La Luna è molto interessante anche per il Cancro e potrebbe portare a ottenere dei risultati molto interessanti soprattutto nei rapporti con le altre persone. La Luna e Mercurio rendono decisamente favorevole il momento del Capricorno, cercando di dare una svolta a un momento che potrebbe nascondere per alcuni delle insidie. C’è grande forza, ma si deve avere anche il coraggio di usarla e di metterla a disposizione della crescita personale.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. L’Ariete tra domani e dopodomani riuscirà a vivere dei miglioramenti per quanto riguarda le relazioni amorose. Si prepara dunque a vivere una crescita che riguarderà anche la sfera sentimentale. Venere è favorevole per il segno dei Gemelli e potrebbe permettere anche di mettere in campo degli azzardi. Attenzione però perché nel weekend ci potrebbero essere delle giornate davvero molto particolari. La Bilancia affronta un periodo di grande stress che potrebbe portare a riversare tutto sul partner, questa è quantomai una decisione sbagliata e forse sarà il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità evitando errori nella gestione delle emozioni. Il Capricorno potrebbe essere anche pronto a recidere il cordone con una relazione che non funziona più. Lo Scorpione si prepara a vivere una nuova situazione che potrebbe regalare una svolta non di poco conto, si deve però volere.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, BILANCIA, PESCI E ACQUARIO

LAVORO – Infine andiamo a leggere quanto raccontato per il lavoro, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete sta vivendo un momento in cui si potrebbe presto prendere quota verso un risultato intrigante e interessante. Il Toro soffre la scarsa presenza di figure di riferimento, questo può portare a vivere tutto con maggiore incertezza anche e soprattutto nel campo professionale. La Bilancia sta attraversando un momento molto complicato a causa dello stress. Per questo forse farebbe meglio a rimanere fermo prima di vedere un’evoluzione nella gestione delle parole. Il rischio è di ritrovarsi in qualche fraintendimento di non facilissimo sviluppo. Mercurio entra nel segno dei Pesci e garantisce per il mese di giugno la possibilità di mettere qualcosa a posto dopo un periodo di certo non facilissimo. L’Acquario invece potrebbe decidere improvvisamente di interrompere qualche situazione complessa.



