Oroscopo di Paolo Fox, oggi 27 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 27 maggio 2020, a LatteMiele diamo uno sguardo ai segni al top. L’Ariete è governato da una Luna decisamente interessante. Giovedì e venerdì saranno due giornate in cui recuperare molto soprattutto dal punto di vista fisico, ma anche da quello psichico. C’è grande carica in amore. Il Leone ha una Luna interessante nel segno che può regalare delle emozioni intriganti. Alcuni però sono in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Marte dissonante non spaventa il segno della Vergine che rimane uno dei più forti di tutto il 2020. Si riescono a superare le avversità grazie alla forza e alla grande determinazione. Attenzione però a fare passi più lunghi della gamba che rischiano di portare fuori strada.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? L’oroscopo di Paolo Fox parla anche di questo. La Luna interessante regala ai nati sotto il segno dell’Ariete una carica decisamente positiva. Il Toro è stanco e questa situazione può portare anche a perdere la pazienza e alzare la voce con qualcuno al quale si vuole davvero molto bene. Forse sarebbe il caso di rimanere calmi e aspettare tempi migliori. Le donne del Cancro cercano una persona molto forte al fianco perché vivono sempre i sentimenti in maniera tenace e in grado di regalare grande crescita sotto diversi punti di vista. Nonostante il buon transito di Mercurio i Pesci vivono delle tensioni in amore. Potrebbero litigare anche con una persona importante, senza riuscire a trovare la forza nemmeno di voltare pagina. Rimane comunque un nervosismo di fondo non facilissimo da gestire.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, CANCRO E ACQUARIO

LAVORO – Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. Quello che ostacola un Ariete, che vive una buona giornata con una Luna intrigante, è la burocrazia. Si deve tenere sotto controllo perché può portare a delle complicazioni di non facilissima gestione. Per alcuni forse sarebbe davvero il caso di trovare la forza per reagire di fronte a situazioni non proprio chiare. Il Toro è stanco e forse anche in questo caso avrebbe bisogno di tirare il freno a mano almeno per un po’. Il Cancro non deve tirare le trattative troppo alle lunghe, considerando anche che per i mesi di giugno e luglio queste potrebbero ripartire ancor più forti di prima. L’Acquario ha voglia e bisogno di liberarsi di un peso che si porta dietro da fin troppo tempo, questo infatti sta frenando alcuni progetti che potrebbero poi decollare una volta svincolati da queste difficoltà.



