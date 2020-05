Oroscopo di Paolo Fox, oggi 28 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 28 maggio 2020. Indaghiamo quanto detto per quelli che sono i segni al top. La Luna nel segno per il Leone crea una giornata molto interessante, da vivere anche con Vergine e Cancro. C’è sicuramente voglia di fare progetti verso il futuro. Giornata interessante per la Vergine che potrebbe rielaborare i rapporti personali raggiungendo ottime risposte. Il Capricorno ha davanti una giornata davvero molto interessante che può regalare un salto di qualità improvviso. Nonostante questo deve rimanere umile e vivere tutto con molta prudenza, senza mai sentirsi attaccato dall’esterno. L’Acquario vive un momento molto interessante per quanto riguarda il campo dell’amore, cercando di dare una svolta che porta verso dei risultati che per alcuni possono essere attesi da tempo.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Ecco invece quanto detto per l’amore nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli in questo momento sono un po’ farfalloni e non riescono a trovare quelli che sono gli obiettivi ormai da tempo. Si deve essere maggiormente stabili per quanto riguarda gli affetti. Non ci sono novità per il Cancro nonostante viva una situazione di grande energia e forza. Si è statici però per quanto riguarda i sentimenti. La Vergine può avere delle ottime risposte per i rapporti interpersonali, ma l’amore rimane in un angolo con l’obiettivo di sbrogliare delle cose che al momento sembrano davvero di complessa lettura. I Pesci rischiano di dover rimettere tutto in discussione, con il momento attuale che risulta essere molto delicato per quanto riguarda i sentimenti. Forse è il caso di aspettare prima di lanciarsi in una nuova storia.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, CANCRO E PESCI

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox, trasmesso durante la trasmissione Latte e Stelle, con il lavoro. L’Ariete deve fare delle scelte, ma questa Luna positiva fa capire che lungo il percorso c’è la possibilità di avere davvero grande voglia di fare per raggiungere i propri obiettivi. Saturno dissonante pesa per il Toro che potrebbe essere costretto a tagliare i rami secchi della propria vita professionale. L’opposizione di Giove per il Cancro parla di situazioni legate ai soldi, si vorrebbe di più ma non si riesce a raggiungerlo. I Pesci sono pronti a rimettere tutto in discussione. Marte e Venere in buon aspetto possono portare a dei risultati non di poco conto. Forse è il caso di gestire alcuni risultati con maggiore trasparenza e senza la fretta di arrivare subito. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando si potrebbe smuovere qualcosa.



