Oroscopo di Paolo Fox, oggi 29 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci da vicino sui segni al top di oggi, 29 maggio 2020. La Vergine si trova di fronte a un momento molto interessante grazie a una Luna nell’orbita che permette un recupero interessante verso questo weekend. La settimana è stata molto impegnative, ma ora c’è bisogno di prendersi delle soddisfazioni non di poco conto. Giugno e luglio si potrebbero rilevare molto interessanti per il Cancro che è pronto ad accogliere nel segno l’arrivo di un Mercurio molto intrigante. Lo Scorpione vive un momento molto interessante grazie alla presenza di Mercurio e Luna decisamente intriganti e in grado di regalare delle risposte molto interessanti. Questo riguarda sia il lavoro che la vita strettamente personale. Le storie d’amore solide possono portare a vivere dei progetti verso il futuro davvero molto intriganti.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare dello Scorpione che in questi giorni non dovrebbe avere particolari novità. Nonostante questo le storie solide possono prendere molto presto il via verso progetti decisamente intriganti. Il weekend del Toro può dare una scossa non di poco conto verso il futuro, saranno interessanti i rapporti con gli altri in tutti i sensi. Il Cancro si trova a vivere delle buone possibilità per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono delle ottime possibilità di vivere delle situazioni molto interessanti verso il futuro. Se la Vergine si è trovata di fronte a una relazione con delle distanze in questo momento potrà finalmente colmarle grazie alla voglia di raggiungere risultati comuni. Se c’è amore infatti si può trovarsi di fronte a delle risposte molto interessanti.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI, TORO, CANCRO E LEONE

LAVORO – Concludiamo con il lavoro lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox. La fatica avvertita dall‘Ariete potrebbe essere un motivo in più per vivere tutto con maggiore tranquillità per vincere delle sfide. I Gemelli sono stressati perchè c’è eccessivo bisogno di ripartire, anche a livello economico e questo crea delle pressioni di non poco conto. Saturno dissonante per il Toro può portare dei ritardi, ma nonostante questo alcuni progetti interessanti si potranno concludere prima della fine dell’estate. Mercurio nel segno del Cancro può dare un aiuto verso il raggiungimento di obiettivi che erano stati prefissati ormai da tempo. Il Leone si trova invece in una situazione in cui potrebbe essere obbligato a trovarsi nelle condizioni di mettere qualcosa di importante in chiaro, bisogna rimanere comunque tranquilli evitando scossoni.



