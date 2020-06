Oroscopo di Paolo Fox, oggi 3 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele, ecco i segni top della giornata di oggi 3 giugno 2020. Il Cancro recupera dopo un inizio di settimana non proprio facilissimo. Nelle prossime 48 ore si potrà tornare a fare pace con una persona importante. Ora si torna miti rispetto agli ultimi giorni in cui ci sono stati dei problemi ed eccessivo nervosismo. La Luna intrigante per lo Scorpione permette di riuscire a raggiungere delle ottime risposte. In questo momento si è però maggiormente concentrati sul lavoro e si tralascia il campo dell’amore. Il Sagittario deve tornare ottimista e riuscirà a voltare pagina dopo un periodo complesso. Questo sarà reso più facile dalla presenza di un Saturno in buona posizione che può regalare una crescita non di poco conto. Si deve però avere fiducia nei propri mezzi per raggiungere gli obiettivi che sono nel mirino da diverso tempo. In amore però si può ancora migliorare.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, CANCRO, VERGINE E BILANCIA

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox. Un buon Saturno per l’Ariete sblocca alcune situazioni, ma Giove contrario può creare ulteriori problemi. Forse alcuni sbagliano contro il segno, non si riesce per questo ad essere sempre pronti ad accettare gli altri. Dissonanze tra Luna e Saturno portano il Toro a vivere stress che viene ripercosso anche sul campo del lavoro. Qualcosa di ingiusto potrebbe peggiorare la situazione. Il Cancro migliora e dopo aver detto qualcosa di troppo nell’ultimo periodo ora riesce ad essere più mito. La Vergine esce fuori da una brutta crisi. Questo perché potrà voltare pagina in un 2020 molto complicato per tutti ma che vede il segno in grado di superare gli ostacoli prima di tutti. Serve però pazienza. Momento terribile per la Bilancia che su lavoro si prende un brutto 5 in pagella. Al momento non si è in grado di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati da diverso tempo.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Diamo uno sguardo all‘amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro non è in un buon momento, ma prima di parlare con chiunque, dunque anche con il partner, dovrà confidarsi con qualcuno e trovare la forza di prendere delle decisioni. Momento intrigante per la Bilancia che si merita un 8 in pagella, ma attenzione a tralasciare il campo del lavoro solo per dedicarsi alla coppia. I Gemelli vogliono vivere l’amore. Il segno non vuole e non sa stare da solo. Il periodo appena passato proprio per questo è da considerasi pesantissimo e non ancora lasciato alle spalle. Il Leone riesce a rifarsi grazie all’amore, dentro c’è una luce prodotta da Venere favorevole che permetterà di riandare ad esplorare alcuni rapporti considerati molto importanti. Serve però forza e determinazione per gestire alcuni rapporti importanti.



