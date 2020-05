Oroscopo di Paolo Fox, oggi 30 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

Partiamo dai segni al top per analizzare l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 30 maggio 2020. L’Ariete cresce in maniera molto interessante rispetto a giornate complicate ormai lasciate alle spalle. Saturno, Venere e Mercurio sono in un buon aspetto che possono regalare una crescita. La Luna è interessante per il Toro e potrebbe regalare delle ottime risposte dal punto di vista dell’amore. Marte è favorevole e lo rimarrà ancora per molto. La Luna potrebbe regalare una forza non di poco conto alla Vergine. Questo permetterà di dare la svolta per cercare di recuperare quelle che sono state difficoltà emotive. Il Capricorno continua a vivere una buona energia che può permettere di dare una svolta verso il futuro e di recuperare di fronte a momenti non facilissimi da gestire. L’Acquario sta lavorando verso la svolta con la possibilità di un Saturno che indica cambiamenti.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco il punto sull‘amore e i sentimenti più in generale. Venere è positivo per l’Ariete che potrebbe regalare una crescita sotto questo punto di vista verso il futuro. Il Toro ha vissuto un rallentamento, ma va comunque avanti per quanto riguarda la stabilità nelle relazioni. Si cerca dunque un po’ di tranquillità. Il Cancro vive un momento in cui si deve capire che i sentimenti non sembrano pronti a subire delle modifiche importanti verso il futuro. Al momento si terrà il freno a mano tirato, evitando quelli che possono essere dei problemi non facili da gestire. Il Capricorno vive un momento in cui le relazioni fanno vivere tutto con tranquillità, questo momento non desta particolare sussulto. L’Acquario è pronto a vivere emozioni davvero importanti entro l’estate, magari potrebbe nascere una nuova storia.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, CANCRO, CAPRICORNO E SAGITTARIO

LAVORO – E il lavoro? L’oroscopo di Paolo Fox, durante la rubrica Latte e Stelle, ci porta ad analizzare anche situazioni legate alla professione. Giove è dissonante per il segno dell’Ariete e si trova a portare da chiarire alcune situazioni molto importanti. Giove crea dei problemi anche al nato sotto il segno del Cancro e obbliga in questo momento di vedere bene un accordo prima di firmarlo. Il Capricorno vive un momento di energia, ma comunque potrebbe subire dei ritardi per quanto riguarda il campo della professione. Il Sagittario in questo momento è un po’ indolente e potrebbe vivere alcune situazione di crisi. Si dovrebbe cercare di controllare le proprie emozioni, evitando di ritrovarsi a dover competere con gli altri e a compiere dunque degli errori anche di valutazione. Si dovrebbe gestire tutto con maggiore calma, evitando ulteriori problemi oltre a quanti già ce ne sono.



