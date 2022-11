E’ giunto il momento anche oggi, 30 novembre 2022, di scoprire cosa ci dicono gli astri, l’oroscopo di Paolo Fox direttamente da I Fatti Vostri. Partiamo subito con il segno dei Gemelli: “Gemelli, due stelle, siete in pensiero per una persona. La tendenza è alla revisione di alcune cose che non sono andate bene, dubbi che presto saranno fugati. Chi si è sentito un po’ offuscato e messo da parte ora si ribellerà, ma nei casi in cui bisogna fare qualcosa di più fatevi consigliare bene, non agite di fretta. Pesci, due stelle, amplificazione delle emozioni che sentite dentro e questa amplificazione può essere anche pesante da ascoltare, se alzo troppo il volume rendo sordo qualcuno, dovrete non dico strillare ma rivendicare i vostri diritti se pensate di essere in una situazione di cui non avete colpa. Questa condizione di confusione è l’ultimo colpo di coda del 2022, con l’arrivo di dicembre si va in alto”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 novembre 2022, con la relativa classifica dei segni zodiacali, continua con i nati sotto il segno dei Cancro: “Cancro, 3 stelle. Siete forti, belli e divertenti, quindi imprevedibili, tanti sentimenti e meno razionalità. Siete difficili da gestire quando tenete dentro emozioni che non sentite forti o non in grado di regalare. C’è un senso di chiusura, di intimità perduta da recuperare, mentre nel lavoro buone occasioni. Vergine, avete superato un momento di disagio, il prossimo anno vi consentirà di fare di più. Chi è vittima di un fastidio ora è un po’ complicato. Scorpione, vi vedo molto combattuti, non c’è il giusto grado di fiducia o in questo periodo immaginiate qualcosa che non c’è, come se aveste paura di perdere qualcuno o non foste convinti di un sentimento”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX OGGI, 30 NOVEMBRE 2022, I FATTI VOSTRI, CLASSIFICA DEI SEGNI DA SAGITTARIO A TORO

Saliamo ancora la classifica dei segni zodiacali di oggi con l’oroscopo di Paolo Fox ed arriviamo ai Sagittario: “Sagittario, tante stelle e qualcosa è cambiato. Nel 24 e 25 è successo qualcosa di particolare. Tutto favorevole, potreste trovare una nuova strada da percorrere che vi porterà grandi traguardi. Bilancia, spero ritroviate anche l’amore dopo gli scontri degli ultimi tempi, giornata utile, forse una telefonata imprevista o rivedrete una persona che non sentivate da tempo. Capricorno, cielo molto bello, voi alle battaglie siete abituati, siate accorti nello scegliere le persone, sia in amore che sul lavoro. Ariete 5 stelle, fine settimana di piccoli e grandi successi, siete focosi che è difficile bloccarvi”.

Ed eccoci arrivati alle posizione top di oggi, i segni che, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, godranno di una splendida giornata: “Leone, in questo momento impongono una ribellione rispetto al passato. A novembre avete avuto un problema ma questa difficoltà vi sta rafforzando, siete consapevoli di più del vostro valore. Acquario, un cielo importante con un fine settimane che riporta in auge relazione o incontro, amicizia e amore che nascono in questi giorni sono importanti. Toro, primo posto, preoccupati solo per questioni di soldi, vanno soddisfatte le esigenze del portafoglio”.











