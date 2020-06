Oroscopo di Paolo Fox, oggi 4 giugno 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, ecco i segni al top di oggi 4 giugno 2020. Il Cancro si prepara all’arrivo di un Mercurio decisamente attivo che può portare dei giovamenti. Sul lavoro ci saranno delle situazioni molto interessanti, ma purtroppo sempre e comunque a tempo determinato. Lo Scorpione può giovare della Luna nel segno, in grado di regalare delle intuizioni davvero molto interessanti. In questo periodo la predisposizione psicologica del segno può aiutare e non poco sotto diversi punti di vista. Il Capricorno vive un momento di grande energia che può regalare la forza per uscire anche dai problemi che vengono rappresentati dalla routine giornaliera. Si deve però fare attenzione alle finanze che rischiano di creare qualche problema. Nonostante questo c’è la carica per affrontare anche momenti non facilissimi da gestire.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, CANCRO, LEONE E BILANCIA

LAVORO – Passiamo al lavoro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete finalmente sembra vedere una via di uscita dai problemi, la presenza di un Saturno importante può aiutare a fare delle scelte importanti in vista dell’estate dove ci arriveranno delle conferme. Il Cancro potrebbe vivere delle situazioni interessanti a livello professionalmente anche se c’è da dire che si dovrà fare attenzione perché ci troviamo di fronte a occasioni solo occasionali. Il Leone si trova di fronte a una totale fase di revisione della sua vita e questo potrebbe portare magari anche un cambiamento. In questo caso bisogna essere decisamente accomodanti, cercando di evitare di ritrovarsi di fronte a puntare troppo in alto. La Bilancia vive un momento non facilissimo, ma deve cercare di rimanere tranquillo e gestire diverse emozioni che arrivano sia dal punto di vista dell’amore che da quello professionale.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Completiamo il cerco con il campo dell‘amore seguendo sempre l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha bisogno di vivere tutto con maggiore positività grazie anche a delle persone che si interessano a lui. Se i Gemelli hanno un grande amore se lo devono cullare, altrimenti lo devono trovare. Il cielo è interessante in questo momento per far ripartire i sentimenti. Il Cancro ci si deve accontentare in questo momento quanto c’è in amore, senza puntare a chissà cosa. Non ci sono grandi novità in questo momento, ma nemmeno delle grandi soddisfazioni. C’è bisogno di voglia e di persone che si affezionano regalando amore. Il Leone deve rivalutare le emozioni, cercando a vivere un momento non facile con grande tranquillità. Saturno rimane opposto e parla di cancellare diverse situazioni che non sono più proficue in questo momento. Il Sagittario vive un momento di grande stress emotivo, ma il rischio è quello di non riuscire a dire le cose. L’ottimo messaggio rimane quello di andare dal partner a comunicare cosa sembra non funzionare.



