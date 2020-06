Oroscopo di Paolo Fox, oggi 8 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelli che si possono considerare i segni al top della giornata di oggi, 8 giugno 2020. Più volte il noto oroscopo a LatteMiele ha sottolineato come il 2020 sia l’anno della Vergine, che nonostante anche giornate complicate si trova sempre a vivere momenti intriganti. La settimana che inizia oggi sarà molto importante. Ci si trova ad essere vincenti, ma costa tante energie essere forti. Marte in opposizione può portare complicazioni, ma si lotta con grande voglia e determinazione. Il Capricorno ha un cielo davvero molto interessante. Già da oggi si potrà impegnare per mettersi a lavoro su progetti molto interessanti verso il futuro. Serve determinazione e voglia di arrivare al risultato, ma si deve anche capire che ci vuole tempo e abnegazione e che purtroppo nessuno regala niente. I mesi a rallentatore vissuti si possono recuperare grazie alla voglia e alla determinazione.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI, SCORPIONE E CAPRICORNO

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice Paolo Fox nell’oroscopo di latteMiele. L’Ariete si trova in un momento in cui deve affrontare parecchie sfide. Attenzione però perché Mercurio e Giove negativi possono portare ad avere qualche dubbio di troppo a livello di soldi. Il Toro si sente lontano dalla sua professione, anche perché al momento sembra maggiormente concentrato per quanto riguarda l’amore. I Gemelli sono pronti a fare cose nuove, molto intriganti, ma serve abnegazione e forza di volontà altrimenti non si arriverà al traguardo. Lo Scorpione sembra pronto a chiudere una pagina importante per quanto riguarda il lavoro e prepararsi a qualcosa di nuovo. Attenzione perché il rischio è quello di non riuscire a fare tutto se non c’è programmazione. Il Capricorno vive un momento in cui sul lavoro ci saranno dei cali. Attenzione ai ritardi che non devono però assolutamente far perdere la testa. Presto arriverà una rivincita, ma bisogna aspettarla con tranquillità.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Le emozioni non mancano per il segno dell‘Ariete che entro fine luglio deve prendere una decisione. La speranza è che questo non vada a incidere sui sentimenti. L’amore prende piede per quanto riguarda il segno del Toro, che però così rischia di tirarsi fuori troppo dal lavoro e avere inevitabili problemi in merito. Le storie d’amore per il Sagittario vivono un momento di forte calo. Bisogna però capire che molto presto ci si potrebbe ritrovare di fronte a una crisi anche se si è dentro una storia decisamente forte e piena di emozioni. I Pesci potrebbero presto ritrovare la forza per recuperare una storia che è finita ormai da tempo. Per quanto riguarda il segno si potrebbero dividere le persone in due categorie e cioè quelle che hanno in ballo più di una relazione e quelli che invece si trovano a non avere nulla da condividere con nessuno.



