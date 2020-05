Oroscopo di Paolo Fox, oggi 8 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 8 maggio 2020. Ariete: questo venerdì nasce con una Luna interessante e anche domani permetterà di iniziare a ripercorrere una vita più tranquilla. Dal 18 ancora di più si tornerà in sella. Saturno è tornato attivo dopo essere stato contrario. Non tutti i problemi si risolvono dall’oggi al domani, ma ci sono alcune prospettive interessanti. Bilancia: con Saturno e Venere favorevole è veramente emozionata. Si vorrebbe fare un passo indietro ma non si può. Gli amori risvegliati sono ancora più importanti. Quando manca tranquillità e le questioni di lavoro non vanno bene ci ricordiamo quanto sono importanti le persone intorno. Il sentimento va rivalutato, l’amore salva.

OROSCOPO, ANALISI DELLE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX PER CANCRO E LEONE

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: il segno deve far passare la mattinata che di certo non porta consiglio. E’ facile arrabbiarsi. Se non si vede comprensione, si trasferisce l’agitazione nei rapporti. Questo venerdì può portare a disagio nel rapporto con gli altri. Scorpione: con la Luna nel segno si è forti, la Luna poi è bella piena e dovrebbe inalzare lo spirito e magari anche la tensione e il nervosismo. Marte è contrario e si è elettrici. Sul lavoro si aspettano decisioni che dovrebbero piovere dall’alto. I ritardi non piacciono, come la noncuranza. Non si chiede per orgoglio ma si dovrebbe fare un passo per sapere cosa fare. In amore ci si deve fermare un attimo, agosto sarà però un mese molto importante.

ARIETE, VERGINE, BILANCIA, CAPRICORNO: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox ecco i segni al top di oggi 8 maggio 2020. La Luna è interessante per l’Ariete che finalmente si proietta a vivere tutto con maggiore serenità. Di certo tutto non si risolve da un giorno all’altro, ma ci sono delle prospettive davvero molto interessanti verso il futuro. Il segno della Vergine è davvero molto forte, tra i più forti di questo 2020 nonostante tutti i problemi che le persone stanno vivendo a causa del Coronavirus. Saturno e Venere sono decisamente favorevoli per quanto riguarda la Bilancia. Si sono risvegliati degli amori che ora sono decisamente più interessanti del passato. Alcuni invece potrebbero rivalutare un altro sentimento. Quello che appare ormai chiaro è che l’amore possa fare davvero dei miracoli. Il Capricorno può sicuramente fare un salto di qualità molto interessante, ci sono delle idee e delle occasioni.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Capitolo amore, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele? Il Toro potrebbe trovarsi a vivere a disagio nel rapporto con le altre persone, si deve dunque stare molto attenti nella gestione delle emozioni. Spesso se non si vede comprensione da parte degli altri il rischio è quello di trasferire tutto in amore. Il Cancro non deve assolutamente rievocare il passato in amore perché può portare dei problemi, attenzione le minestre riscaldate quasi mai funzionano. Preoccupa il campo dei sentimenti per quanto riguarda il segno della Vergine, non c’è comprensione con il partner o magari ci sono delle distanze da colmare. I Pesci in questo momento sono confusi e rischiano di creare qualche problema col partner. Attenzione, servono delle idee chiare. L’Acquario potrebbe trovarsi a vivere un recupero per quanto riguarda il campo dei sentimenti, se c’è la persona giusta vicino si può vivere una crescita importante.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER CANCRO, SCORPIONE, ACQUARIO, GEMELLI

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Il Cancro potrebbe vivere delle dispute sul posto di lavoro, col rischio che qualcuno si senta veramente molto stanco. Questo perché alcuni si sono fermati ma altri hanno tirato ancor più di prima con obiettivi sempre maggiori. Lo Scorpione deve aspettare perché alcune decisioni importanti potrebbero piovere dall’alto. Forse è il caso di gestire tutto con grande attenzione, anche perché alcuni si potrebbero trovare di fronte a prendere delle decisioni. L’Acquario deve guardare al futuro, cercando di essere pronto a rivedere le proprie direttive, sicuramente con la forza e la determinazione ma stavolta senza pensare agli altri come fanno in troppi. I Gemelli si troveranno a vivere una situazione importante con Saturno che potrebbe portare delle risposte molto interessanti verso il futuro. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.



