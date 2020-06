Oroscopo di Paolo Fox, oggi 9 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top di oggi 9 giugno 2020. Il Cancro torna in gioco in questi giorni grazie a delle stelle davvero molto intriganti. Attorno al 21 del mese di giugno ci sarà una grande emozione e la possibilità di ritorni di fiamma interessanti. La Vergine vive un 2020 importante, come il noto astrologo ha ripetuto molte volte. Si potrà ripartire per riuscire a raggiungere risultati importanti se in questo periodo, come capitato a molti, c’è stato uno stop. La Bilancia ha un Saturno davvero intrigante che può permettere di costruire qualcosa di decisamente interessante a livello emotivo. Il Capricorno vive dei giorni di grandissima carica ed energia. Marte è decisamente positivo e aiuterà il segno anche se non si può far finta di niente e dimenticare quelle che sono nette e fastidiose opposizioni planetarie. La cosa più saggia da fare è prendere delle decisioni, evitando di far accumulare preoccupazioni verso il futuro.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI, CANCRO E ACQUARIO

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele in merito. Non è facile per l’Ariete in questo momento mantenere ogni cosa sotto controllo e per questo a volte potrebbe essere necessario ricorrere all’aiuto di un avvocato o magari di un notaio. Diversi problemi negli ultimi mesi hanno creato difficoltà, ma nonostante questo si può recuperare. I Gemelli stanno lavorando a una fase di ricostruzione verso il futuro. Da marzo c’è stato un blocco, come per tutti, ma ora si sta lavorando per ripartire in meglio. Va però specificato che si tratta di un problema che riguarda moltissime persone e non solo il segno in questione. Mercurio è favorevole per il segno del Cancro, ma bisogna fare attenzione perché continuano ad essere diverse le opposizioni soprattutto quella di Giove che fa capire che forse non si deve tirare troppo la corda. L’Acquario è pronto a rivoluzione importante, ma deve fare attenzione a tenere le spalle coperte.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore, sempre tra i primi interessi di chi si approccia alle rubriche riguardanti i segni. Il Cancro deve aspettare la seconda metà di giugno quando le stelle sembrano decisamente più convincenti per quanto riguarda gli affari di cuore. L’opposizione di Giove porta a sottolineare che non bisogna troppo tirare la corda sotto diversi punti di vista. La Vergine può contare su una ritrovata forza che permette di ripartire se c’è stata una brusca frenata. Questo vale per il lavoro così come per l’amore, ma bisogna avere voglia e convinzione per raggiungere certi obiettivi dichiarati da tempo. L’Acquario sottolinea come Venere in questo momento sottolinei che la solidarietà in amore è decisamente alta. Serve determinazione e forza per raggiungere gli obiettivi e a volte potrebbe non bastare, perché la cosa più importante rimane il cuore di chi si ha vicino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA