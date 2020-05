Oroscopo di Paolo Fox, oggi 9 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

ARIETE, GEMELLI E CAPRICORNO: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi, 9 maggio 2020. L’Ariete vivrà una giornata interessante grazie a una Luna favorevole e a Marte e Vere positive. C’è una marcia in più sicuramente nelle relazioni anche perché questo segno non si arrende mai. I Gemelli vivono un bel periodo in amore anche se il rischio è che chi si trova in coppia potrebbe essere portato a distrarsi e a vivere situazioni non proprio di facilissima lettura. Il Capricorno vive questo bel transito di Giove nel segno, una cosa che regala solidità. Si può dunque fare un percorso di crescita importante che permetterà di raggiungere ottimi obiettivi nonostante il periodo sia complicato un po’ per tutti. Attenzione però a chiudersi, questo può comportare sicuramente dei rischi.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Capitolo amore, ecco quello che si può leggere sull’oroscopo di Paolo Fox. Venere è un amico importante per l’Ariete che può sicuramente regalare una marcia in più nelle relazioni con gli altri. Questo perché c’è una svolta dietro l’angolo in grado di regalare ottime risposte. I Gemelli in questo momento sentono davvero come centro gravitazione i sentimenti, ma questo porta a dover affrontare le due facce della stessa medaglia. Da un lato è positivo riuscire a vivere delle emozioni, dall’altro invece chi è già fidanzato rischia di vivere dei problemi col partner magari distraendosi. Per il Cancro l’amore vive momenti interessanti, ma bisognerà aspettare agosto per poter godere a pieno di un progetto che magari inizia anche adesso ma si concretizzerà poi. I Pesci vivono delle situazioni difficili da gestire con un certo nervosismo che avanza.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, BILANCIA E SCORPIONE

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete non si arrende mai e in questo momento può gettare le basi per qualcosa di veramente importante che si verificherà nel futuro. Bisognerà però avere pazienza e cercare di evitare un Saturno che potrebbe creare qualche problema. Il Toro deve essere fiducioso nel futuro anche se alcune situazioni sono di difficile lettura. Forse è il caso di capire che si deve avere più pazienza. La Bilancia non è nel migliore dei momenti, ha troppi dubbi verso il futuro e forse rischia di perdere la fiducia nei propri mezzi. Il consiglio è quello di aspettare. Lo Scorpione deve approfittare di un Giove estremamente positivo, questo potrebbe permettere di guadagnare di più anche se i soldi non cadranno dal cielo. Servirà impegnarsi e avere la giusta attitudine per arrivare ai risultati proposti.



