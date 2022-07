Oroscopo domani 1 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo domani di Paolo Fox: grosse novità per Ariete e…

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox per la giornata di lunedì 1 agosto 2022 riguardo i segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come inizierà la nuova settimana? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Per l’Ariete potrebbero esserci grosse novità nella giornata di lunedì riguardo i sentimenti. Cerca di goderti qualche giorno di vacanza e non perderti nei troppi impegni lavorativi. In questi giorni sarebbe meglio rimandare delle decisioni e scelte da fare perché potete rischiare di commettere qualche errore. Nella giornata di domenica potrete sperare di ritrovare un po’ di pace anche se l’amore ultimamente tende a darvi qualche pensiero di troppo. Cercate di avere pazienza e di non prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ La giornata di Bilancia Scorpione Sagittario

Periodo difficile per il segno del Toro secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox. Non aver paura di lasciarti andare anche perché molte cose si possono recuperare. Gradualmente potrete guadagnare terreno in ambito lavorativo. La Luna vi dà possibilità di incontrare gente, concludere un accordo o un affare e ricevere una buona notizia. Nei prossimi giorni i più fortunati potranno avere la possibilità di guadagnare qualcosa in più. Nel weekend la Luna sarà in opposizione e qualcosa potrebbe andare storto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani di Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Periodo complicato anche per il Gemelli. L’oroscopo domani di Paolo Fox prevede giornate meno interessanti dal punto di vista lavorativo. Siete tra quei segni zodiacali che perdono il supporto di Mercurio che dal Leone passa in Vergine. Luna positiva solo tra mercoledì e giovedì, cioè quando passerà in Bilancia. Venere potrebbe comportare spese e altri piccoli fastidi. Alcuni potrebbero accusare una sorta di stanchezza fisica.

Novità in arrivo invece per il segno del Cancro secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox. Cerca di guardare oltre le tue conoscenze. Secondo le previsioni di Paolo Fox, il quadro astrale sarà interessante perché avrete un alleato in più, Mercurio. A breve noterete un miglioramento degli affari e dei contatti con molte situazioni che possono sbloccarsi anche grazie al continuo sostegno di Venere e di Marte che portano sia fortuna che energia. Anche l’amore procede a gonfie vele. Un periodo buio della tua vita si sta allontanando sempre di più. Non dimenticarti di ciò che hai passato. Tieni a mente tutte le sensazioni che hai provato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA