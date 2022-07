Oroscopo domani 1 agosto 2022/ Cosa attende Leone, Vergine, Bilancia e…

Oroscopo domani di Paolo Fox: buone notizie per Vergine e…

Chi sarà il segno favorito questa settimana? Scopritelo consultando le previsioni astrali dell’Oroscopo domani di Paolo Fox per lunedì 1 agosto 2022, riguardo i segni centrali dello Zodiaco, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Nella giornata di lunedì, il Leone dovrà buttarsi un po’ di più in amore anche perché potresti conoscere persone che prima ignoravi completamente. Il successivo transito di Mercurio porta la possibilità di guadagnare di più e di avvicinare qualche nuovo cliente. Il vostro ambiente professionale avrà quindi un miglioramento. Ricordatevi di agire se avete qualche nuova idea. Non pensate di ottenere quei successi esagerati che avete in mente, ma potreste comunque concludere un ottimo affare.

Il fine settimana sarà caratterizzato dalla Luna contraria e quindi qualche appuntamento potrebbe saltare secondo le previsioni dell’Oroscopo domani di Paolo Fox. La paura di sbagliare frena la Vergine. Finalmente dopo circa un anno ritorna nel vostro segno zodiacale il pianeta Mercurio. Questo permette di creare qualcosa di nuovo, di avere varie idee favorevoli e di rimediare anche a errori passati. I migliori giorni di questa settimana sono quelli di lunedì e martedì. La Luna porterà una buona notizia, forse un guadagno, o un miglioramento a livello familiare se avevate un problema da risolvere. Essere soli non è facile, ma Venere vi rende molto affascinanti. Cari Vergine, giornata da ricordare dal punto di vista sentimentale. Imparate a lasciarvi andare maggiormente, senza timore di esprimere i vostri sentimenti. D’altronde le stelle vi assistono, per cui siate fiduciosi. Questo vale anche per il lavoro: potete togliervi grosse soddisfazioni.

Oroscopo domani di Paolo Fox: tutto su Bilancia e Scorpione

Secondo Oroscopo domani di Paolo Fox, la Bilancia dovrà buttarsi di più. La Luna è efficace in questa settimana specialmente nei giorni di mercoledì e giovedì perché transita nel vostro segno zodiacale. C’è la possibilità di socializzare di più. Forse dovrete rivedere un rapporto all’interno della vostra famiglia oppure con un collega di lavoro, ma nulla di preoccupante. Nel fine settimana qualcuno potrebbe dedicarsi allo shopping, anche per rilassarsi.

I malumori intanto non mancano per lo Scorpione. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox, hai dovuto affrontare una serie di situazioni critiche ed è mancata un po’ di fiducia. La vita sociale procede bene adesso grazie a Venere e a Mercurio. Si ritorna ad essere più allegri e più ottimisti, con migliori idee che vi possono permettere di progredire e di raggiungere ulteriori traguardi. Se siete soli in amore fatevi avanti se avete conosciuto una persona. I migliori giorni di questa settimana sono quelli di lunedì e martedì.

