Oroscopo domani 1 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 1 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, dopo una fase di incertezza recuperano serenità e autostima, grazie anche alla vicinanza di chi vi vuol bene e vi incoraggia a mettervi in gioco. Alla grande amore e famiglia per il Toro: con Giove in sestile e Plutone in trigono la serenità è praticamente garantita. I Gemelli sono affascinanti più che mai: sorridete a un nuovo amore o al partner di sempre con una ritrovata leggerezza.

Oroscopo domani, lavoro: fortuna per il Toro

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata sopra le righe: la Luna nuova nel vostro segno, abbracciata a Mercurio, libera la mente lanciandola alla ricerca di nuove esperienze e contatti. Periodo fortunato sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro, ma ricordate che non si può forzare la mano e soprattutto non conviene. Domani Mercurio insieme alla Luna nuova in sestile favorisce i Gemelli sul lavoro: se avete in ballo trattative è il momento giusto per lanciarvi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: attenzione agli sbalzi di temperatura con questo inizio di aprile. Secondo l’oroscopo domani, il Toro deve fare suo il proverbio “aprile dolce dormire”: prendetevi il tempo necessario per ricaricare le energie. I nati sotto il segno del Gemelli credono al pensiero positivo e lo utilizzano per migliorare anche il loro benessere fisico.

