Oroscopo domani 1 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Domani, venerdì 1° aprile, inizia un nuovo mese e tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, in amore per la Bilancia può succedere di tutto, in bene o in male: grandi discussioni o appassionati riavvicinamenti, col favore di Venere e Marte in trigono. Col favore di Plutone e di Giove, sul fronte del cuore tutto fila liscio come l’olio per i nati sotto il segno dello Scorpione. Qualche battibecco in famiglia. Alla grande gli affetti per il Sagittario, in primo luogo il rapporto coi figli. Per chi è single può iniziare un’avventura fuori dagli schemi.

Oroscopo domani, lavoro:

Aprile inizia con venerdì complicato per i nati sotto il segno della Bilancia, effetto della Luna nuova all’opposizione, che scompiglia affari che sembravano in dirittura d’arrivo. Nonostante l’atmosfera caotica del venerdì, lo Scorpione riuscirà a concludere in bellezza le incombenze lavorative, sostenute dalla Luna nuova e da Mercurio in sesta Casa. Secondo l’oroscopo domani, venerdì 1° aprile, il Sagittario sarà smanioso di concludere tutto in fretta sul lavoro, pronto a lasciare la città per un fine settimana all’insegna dello sport.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno della Bilancia: non fatevi distrarre dall’opposizione di Mercurio, che vuole disturbare la vostra stabilità psico-fisica. La Luna nuova e Mercurio in sesta Casa, proteggono il benessere dei nati sotto il segno dello Scorpione. Attenzione all’equilibrio e a non inciampare. Il Sagittario inaugura il nuovo mese di aprile con lo sguardo luminoso e il passo agile di un trentenne.

