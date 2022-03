Oroscopo domani 1 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 1° aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo domani, è il caso di rivedere i rapporti con il partner: Giove sa che siete sulla strada giusta e che vi aspetta un aprile strabiliante. Il Leone per capire cosa desidera davvero dalla vita e in amore, deve staccare la spina dagli altri e dal lavoro, per tuffarvi in se stesso, lasciando fuori gli stimoli che vi portano fuori pista. Grazie a Urano e Plutone, la Vergine è in una botte di ferro, per quanto riguarda l’amore: momenti intensi da condividete col partner.

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e...

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in cerca del risultato

Sole e Mercurio in Ariete mettono una gran premura ai nati sotto il segno del Cancro, che scalpitano pur di arrivare al risultato professionale. Venere e Marte in Acquario ci ricordano che c’è dell’altro da sistemare nei vostri programmi. Le opportunità professionali ventilate dalle stelle sono tutte appetibili per i nati sotto il segno del Leone, ma non così a portata di mano: ci vuole pazienza. Secondo l’oroscopo domani, il lavoro procura qualche pensiero di troppo alla Vergine, colpa di Marte e Saturno in sesta Casa. Comunque è venerdì: quel che si può chiudere subito lo chiudete, il resto lo rinviate alla prossima settimana.

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Cancro: siete un po’ pigri e cercate di rilassarvi di straforo, anche quando non potreste. Secondo l’oroscopo domani, corpo e mente del Leone sono in perfetto equilibrio: vi sentite in forma, pronti a tutto! Se il tempo lo permette, la Vergine ha in programma un po’ di attività all’aria aperta, tra trekking e sport estremi: massima attenzione!











© RIPRODUZIONE RISERVATA