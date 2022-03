Oroscopo domani 1 aprile 2022: Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 1° aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo domani, devono prendere coraggio e affrontare una questione di famiglia una volta per tutte, dopo un breve temporale torna il sereno. In amore l’Acquario ha finalmente imparato ad apprezzare ciò che già ha. Domani, venerdì 1° aprile, risolverete incomprensioni e situazioni incancrenite. L’amore non va a mille per i Pesci: circondatevi da persone che vi vogliono bene, che possono darvi tutto quello che desiderate.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro sotto stress

Ultimo giorno di lavoro della settimana, ma i nati sotto il segno del Cancro vivranno ore caotiche: consegne da effettuare in tempo utile e poi anche qualche faccenda da sbrigare, prima del tanto atteso fine settimana. Secondo l’oroscopo domani, per effetto di Saturno, l’Acquario sul lavoro sarà meno performante del solito. Gli affari comunque fruttano il necessario, per non darvi troppe preoccupazioni. Finanze in rialzo per i nati sotto il segno dei Pesci, grazie a Mercurio in seconda Casa: scambi e affari girano alla grande.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Capricorno. Prendetevi il weekend per ricaricare le pile: trekking, un testo di filosofia e poi carisma, autostima, fiducia. Secondo l’oroscopo domani, salute e benessere al top per l’Acquario: le stelle scintillano orgogliose e vi ricordano che anche loro hanno avuto un ruolo importante. L’acqua è l’elemento dei Pesci, ricordatelo se avete bisogno di relax o siete alla ricerca di una nuova disciplina sportiva con cui cimentarvi.

