Oroscopo domani 1 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani giovedì 1 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 1° dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Se avete già una storia importante questa settimana riuscirete a definirla meglio, se invece siete alla ricerca di una persona da amare non dovete perdere tempo perché le emozioni che nascono in queste settimana possono essere valide. Il Toro non riesce a dedicarsi senza preoccupazione e mente libera al settore dei sentimenti. Questo periodo non presenta grandi novità nella vita sentimentale.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Questa settimana è iniziata in maniera conflittuale per il segno dei Gemelli, soprattutto se il rapporto ha già vissuto momenti di forte distacco. Saranno giornate complesse in cui si farà spazio la malinconia. Il segno del Cancro deve prendere le distanze da tutte quelle persone che hanno creato negatività nella vostra vita. Perle coppie in crisi questo è un periodo da affrontare con cautela.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Le stelle di questa settimana sembrano molto distratte rispetto alla vita sentimentale del Leone. Allargate il giro delle vostre conoscenze e cercate di dimenticare le vicissitudine negative. Il segno della Vergine ha vissuto una crisi interiore che vi ha portato a rivedere certi rapporti: le giornate sono di riflessione, amori in revisione.

Oroscopo domani giovedì 1 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Grande impegno richiesto nell’ambiente lavorativo per il segno dell’Ariete, per fortuna arrivano anche le soluzioni e i risultati positivi. Dovete prendere decisioni importanti. A differenza dell’amore, il lavoro promette l’arrivo di un momento importante per i nati sotto il segno del Toro: esperimenti possibili in nuovi campi, canali e settori.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

In questo periodo i nari sotto il segno dei Gemelli non hanno molta voglia di fare. Le collaborazioni che nascono in questo momento devono essere gestite con molta prudenza. Non conviene fare il passo più lungo della gamba. Il Cancro deve ponderare bene le idee. Nella giornata di domani, giovedì 1° dicembre, sarete più concentrati e potreste avere un’illuminazione.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Dal punto di vista professionale il segno del Leone sta ritrovando una buona serenità, è un periodo che permetterà di gettare le basi e darà risposte più concrete. Ascoltate con molta attenzione le nuove proposte. Queste non sono stelle particolarmente eccitanti sul lavoro per il segno della Vergine: si tratta di uno stop dovuto a eventi e situazioni, non è un blocco definitivo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Il cielo di questa settimana è piuttosto impegnativo per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma lo stress che arriva è positivo: riuscirete a ottenere quello che desiderate, dando così una giustificazione alla grande fatica degli ultimi mesi. Per quanto riguarda l’aspetto fisico il Toro deve essere cauto in questa parte centrale della settimana: non fate mille cose, rischiando di mettere a rischio la salute.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Le giornate di inizio settimana sono state pesanti per il segno dei Gemelli, cercate di evitare qualsiasi tipo di complicazione. Attenzione alla gola, il punto debole del vostro organismo, e ai problemi di carattere muscolare. Recupero immediato e sostanziale per i nati sotto il segno del Cancro. Vi sentite meglio fisicamente.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone c’è un deciso miglioramento dello stato fisico. Ora è più facile riprendersi dai malanni stagionali e dai disturbi di vecchia data. Nel fine settimana si consiglia di riposare. L’oroscopo segnale un momento di riflessione anche per quanto riguarda la vita privata della Vergine, dovete cercare di stare meglio. Piano piano vi sentirete più forti.











