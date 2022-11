Oroscopo domani 1 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani 1 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di giovedì 1° dicembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Venere è favorevole per il segno della Bilancia, il Sole porta un rilancio delle emozioni. Se siete single questo è il momento giusto per farsi avanti e per allargare il giro delle conoscenze. Ci saranno emozioni in più! Lo Scorpione può portare avanti con serenità storie d’amore iniziate nella prima parte di novembre. Avete ritrovato la voglia di mettersi in gioco. Qualche problema da risolvere con Acquario e Toro.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Ci sono molti pianeti che transitano nel vostro segno: Venere porta una buona dose di fascino. Le responsabilità familiari pesano, attenzione a qualche discussione con il partner. Se il Capricorno è solo, anche una bella amicizia può diventare qualcosa di più importante. Dovete cancellare le amarezze legate ai mesi passati. Tra poco Venere sarà nel vostro segno.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Se il rapporto d’amore dell’Acquario ha già conosciuto motivi di ansia negli ultimi mesi, bisogna risolvere tutto con chiarezza. Se cercate un nuovo amore, si segnala la giornata di domenica ma evitate incomprensioni inutili. I Pesci sono molto esigenti in amore, ora siete meno disposti a tollerare e più incisivi nelle vostre critiche. Dal 6 dicembre inizierà una fase di rilancio anche per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo domani 1 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Nel corso degli ultimi tempi il lavoro ha creato qualche difficoltà per i nati sotto il segno della Bilancia. Ora se ci sono divergenze è perché dovete pensare a trippe cose insieme e dovete impegnarvi di più. Per il segno dello Scorpione questo è un periodo in cui è possibile stilare un accordo definitivo che vale per aumentare prestigio e successo. Potete anche aumentare le entrate.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario hanno bisogno di collaboratori fidati per portare avanti tutto quello che hanno in mente: verificate la sincerità e l’onestà di chi vi circonda sul lavoro. Il segno del Capricorno non deve sottovalutare le nuove proposte di lavoro. In questo periodo, però, bisogna anche essere cauti, valutare le giuste proposte per ottenere grandi risposte entro poco.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Il segno dell’Acquario può lanciare nuovi progetti, quella di venerdì sarà una giornata interessante. Se vi propongono un nuovo lavoro non sottovalutatelo, anche questa settimana ci sono molte stelle a vostro favore. In questo periodo è importante trovare i giusti contatti. Tra i nati sotto il segno dei Pesci c’è chi ha voglia di cambiare ruolo e iniziare a fare cose nuove.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia non sarà facile tenere sotto controllo la tensione nelle giornate del fine settimana. Il settore della salute presenta qualche incognita: controllate i vostri punti deboli e l’alimentazione. Per lo Scorpione è iniziata una fase di recupero, ma ci saranno comunque giornate un po’ nervose. Qualche problema alle articolazioni, soprattutto agli alti inferiori.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Giornate di forte stanchezza fisica per i nati sotto il segno del Sagittario: cercate di recuperare grazie a un’alimentazione sana e frequenti pausa di relax. Con molti pianeti nel segno è comunque un periodo di crescita. La forma fisica chiede più attenzione da parte del Capricorno: le giornate tra venerdì e domenica porteranno un maggiore affaticamento anche per cause esterne.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

In questo momento i nati sotto il segno dell’Acquario hanno molto cose da fare: cercate di dare un ordine a tutto altrimenti rischiate di stare male o vivere fastidi. Stanchezza nel corso della settimana, ricompensata da una buon giornata domenica. In questi giorni i nati sotto il segno dei Pesci devono stare attenti all’alimentazione. Non è escluso qualche fastidio alle gambe, caviglie o circolazione.











