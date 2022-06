Oroscopo domani 1 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 1° luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In questo periodo l’Ariete può iniziare ad amministrare meglio la vita affettiva, riscoprire un amore. Il vostro fascino aumenta grazie ai pianeti positivi.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? Se vedete che ci sono delle perplessità cercate di farvi scivolare le cose addosso. Rimandate tutto a domenica.

Amore, il punto sul Gemelli

I Gemelli non devono dimenticare l’amore con una Venere importante come in questo periodo. Anche Giove e Marte sono favorevoli. È possibile che non si debba fare nulla per cercare l’amore, perché sarà una passione a cercare voi.

Oroscopo domani, lavoro: grande concitazione per l’Ariete

Il mese di luglio inizia alla grande per l’Ariete con la Luna, Marte, Giove, Venere e Mercurio favorevoli: c’è una grande eccitazione che vi spinge a fare tante cose, occhio a non esagerare!

Lavoro, il punto sul Toro

Le polemiche si sprecano per i nati sotto il segno del Toro: magari non sarete voi ad agitare le acque ma le persone che avete attorno, massima attenzione.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Come precedono i Gemelli nella sfera lavorativa? Imprese di lavoro più difficili del previsto portano nuovi contatti e l’anno prossimo nuovi fornitori e associati.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, le cure che sono partite in questa settimana possono aiutare l’Ariete a stare meglio. Approfittate della ritrovare energia.

Salute, il punto sul Toro

In questi giorni i nati sotto il segno del Toro non avranno voglia di fare troppe cose, un po’ di stanchezza di fa sentire.

Salute, il punto sul Gemelli

I Gemelli devono evitare di alimentare le tensioni, sopratutto se hanno a che fare con nati sotto il segno della Bilancia o del Cancro.











