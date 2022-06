Oroscopo domani 1 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 1° luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, questi giorni aiutano la Bilancia a ritrovare quelle emozioni che sono state perse di vista, a causa di alcune problematiche personali o di lavoro.

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve stare attento se c’è un rapporto poco chiaro con Toro e Acquario. Le prossime 48 ore potrebbero portare a galla divergenza nel rapporto.

Amore, il punto sul Sagittario

Le prossime 48 ore riportano alla luce la voglia di amare del Sagittario, con un cielo che però vede i sentimenti ancora in modo confuso. Alcuni rapporti avranno bisogno di un po’ di tempo di rodaggio.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia sotto un cielo positivo

Per la Bilancia le stelle sono positive per quanto riguarda la sfera professionale, anche se i progetti fatti a inizio anno sono stati cambiati in corso d’opera.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione è in arrivo un oroscopo importante per il lavoro e per tutte le cose che contano. Evitate le polemiche e contatti con persone poco chiare.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario può contare sul buon aspetto di Giove, che permette a chi è stato fermo di ripartire. Fate attenzione a non lasciarvi prendere dall’impazienza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia entra nel mese di giugno con un po’ di stanchezza addosso. Nel fine settimana cercate di evitare di mettervi alla prova ma pensate solo a rilassarvi.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione in giornata potrebbe esserci qualcosa che non va e a sera vi sentirete stanchi e spossati.

Salute, il punto sul Sagittario

Buona salute e buona fortuna per i nati sotto il segno del Sagittario protetti dal buon aspetto di Giove! Avete tante cose da fare, programmate tutto per non andare in confusione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA