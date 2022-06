Oroscopo domani 1 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 1° luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Con l’arrivo di luglio i nati sotto il segno del Cancro devono cercare di capire quali sono le persone che vi vogliono bene e quelle che invece sono meno interessanti per la vostra vita.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Leone

Il Leone può contare sul favore di Venere: i rapporti in crisi possono essere recuperati, una persona conosciuta da poco potrebbe diventare qualcosa di più in poco tempo.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i sentimenti della Vergine sono ostacolati da Venere in quadratura: grande insofferenza nella coppia, chi è solo fatica a lasciarsi andare.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro più ottimista

Il Cancro, dopo un mese di giugno piuttosto pesante, ora può mettere in gioco l’ottimismo: luglio ha una grande potenza visto che in questo mese il Sole passa nel vostro segno.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Lavoro, il punto sul Leone

Giove è favorevole per il Leone: il pianeta rappresenta la legalità e potrete far sentire le vostre ragioni. In questi giorni vi sentite davvero in prima linea.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine non è il momento di sperimentare nuovi progetti che potrebbero portare solo stress e agitazione. Concentratevi sulle situazione già note.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro non deve avere fretta: da luglio in poi saranno mesi di grande cambiamento, porteranno molte modifiche nella vostra esistenza.

Salute, il punto sul Leone

In questo giorni il Leone dovrà gestire un po’ di rabbia che a volte prende il sopravvento. Le stelle sono comunque positive.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine non è al massimo, è importante staccare la spina e rallentare un po’. In questo fine settimana date spazio solo alle cose belle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA