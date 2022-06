Oroscopo domani 1 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 1° luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I sentimenti del Capricorno sono in verifica. I nuovi incontri sono possibili ma voi siete sempre molto diffidenti.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario vive qualche perplessità in amore. Nei primi due giorni di luglio sarà necessaria un po’ di attenzione per le coppie che vivono qualche difficoltà.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci le prossime 48 ore portano a galla le piccole o grandi difficoltà che riguardano i sentimenti. Le relazioni trasgressive sono le più pericolose in questo momento.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno proiettato nel futuro

In questi giorni il Capricorno non è del tutto convinto di come stanno andando le cose sul lavoro, chi si è dato tanto da fare avrebbe voluto qualche gratifica in più.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, torna la creatività dell’Acquario anche se luglio inizia portando con sé un po’ di disattenzione e stanchezza.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questo momento i Pesci che hanno iniziato da poco un progetto sono impegnati a dare il meglio di sé, la stanchezza non manca. Esprimete al massimo la vostra creatività.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Tanta stanchezza per il Capricorno, il nervosismo abbonda. Sfruttate il fine settimane per rilassarvi in compagni di persone che vi vogliono bene.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi giorni tutto pesa un po’ di più per i nati sotto il segno dell’Acquario. Ultimamente siete anche pervasi da una certa noia. Evitate le polemiche.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono risolvere un piccolo problema entro sabato. Domenica sarà una giornata sottotono.











