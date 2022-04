Oroscopo domani 1 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 1 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, domenica 1 maggio, secondo le previsioni delle stelle, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario? Chi avrà una giornata serena e super positiva in diverse sfere della propria vita? Chi, invece, dovrà aspettare ancora prima di veder sorgere il sole e godere di un cielo sereno e senza nuvole? Come sempre, a svelare qualche dettaglio in più dando anche qualche piccolo consiglio, è Paolo Fox. L’astrologo più famoso d’Italia, attraverso l’App Astri, continua a dare preziosi consigli.

Curiosi di scoprire come sarà l’oroscopo domani per bilancia, scorpione e sagittario? Andiamo a leggere tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Difficile superare i problemi in amore per i nati sotto il segno della Bilancia. Tuttavia, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è arrivato il momento di risolvere quei problemi coniugali nati da poco, ma che attendono di essere affrontati. I nati sotto il segno dello Scorpione che vivono una storia fallimentare devono trovare il coraggio di chiudere. Se, invece, siete innamorati e credete fortemente nella relazione, andate avanti senza ripensamenti.

Maggio sarò un mese di rinascita in amore per i nati sotto il segno del Sagittario, ma attenzione a chi vive due storie contemporaneamente. Una convivenza, un progetto o un nuovo amore potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Oroscopo domani, lavoro: progetti arenati per la Bilancia

I progetti che i nati sotto il segno della Bilancia avevano fatto sono cambiati e, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è necessario affrontare la situazione di petto e non avere rimpianti. Il momento non è dei migliori per far partire nuove idee e progetti. Attenzione ai rapporti con il capo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Curate l’aspetto finanziario. Non sono escluse dispute per chiudere un contratto.

E’ possibile mettere a segno un successo nella sfera professionale per il Sagittario. Il lavoro, nei prossimi mesi, regalerà grandi soddisfazioni ai nati del segno e tanti progetti potrebbero concretizzarsi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Non è il caso di strafare per la Bilancia nei viaggi di lavoro. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, cercate di evitare eccessi in tutti i campi per salvaguardare il vostro benessere psico-fisico. Periodo buono per i nati sotto il segno dello Scorpione per iniziare cure mediche ed estetiche. La situazione migliorerà giorno dopo giorno.

Dopo un lungo periodo di forti tensioni, per lo Scorpione è possibile trovare soluzioni anche a problemi cronici come cervicale, le ossa e le ginocchia con cui combatti da sempre.











