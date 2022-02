Oroscopo domani 1 marzo 2022: Cancro, Toro, Gemelli e Ariete/ Lavoro, amore e salute

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Cancro, Toro, Gemelli e Ariete

Comincia un nuovo mese e tornano le previsioni di Paolo Fox che, tramite l’App Astri svela come sarà la giornata di martedì 1 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Toro, Gemelli e Ariete c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con qualche problema in diversi ambiti.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario/ Previsioni per Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Toro, Gemelli e Ariete

Anche se l’Ariete non ha ancora il cielo liberatorio di marzo, anche in questo momento chi ha vissuto una crisi può iniziare a pensare se sia giusto o no continuare un rapporto. Ma secondo l’oroscopo domani è attesa qualche buona novità per i cuori solitari, visto che marzo sarà un mese di incontri e di novità. Per il Toro è arrivato il momento di mettere in chiaro le proprie idee, ma è molto importante in questa giornata provare ad evitare scontri. Si sta per avvicinare la primavera che in fondo è la stagione del grande risveglio per tutti, ma in particolare per i Gemelli. I nati sotto questo segno non vogliono più vivere situazioni pesanti che già hanno conosciuto in passato fatto, ma un eventuale scontro adesso può essere liberatorio. Il Cancro, invece, aveva un istinto ad amare quasi bloccato per paura di eventi negativi. Questo è successo anche a chi è in coppia, magari per non discutere ha accettato situazioni poco chiare. Ma può essere successo anche a chi ha rapporti traballanti che non sono stati in grado di chiudere o portare avanti con equilibrio… Se ci sono ancora dubbi d’amore bisogna fare attenzione al weekend.

Oroscopo domani 28 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Lavoro e Amore

Oroscopo domani, lavoro: Ariete stupisce, discussioni Gemelli

Il segno zodiacale dell’Ariete può stupire giorno dopo giorno: quella rabbia generata dal fatto che le cose non andavano bene adesso sta finalmente passando e quindi questa aggressività che è stata mal riposta può trasformarsi in energia utile per cominciare a fare qualcosa di nuovo. In questa fase il segno zodiacale del Toro secondo l’oroscopo domani percepisce che ci sono forti pressioni dall’esterno, che potrebbero essere di tipo familiare, ma riguardare anche il il lavoro. Fino a qualche tempo fa non vi preoccupavate troppo del vostro futuro ma ora ci sono piccole divergenze o sensazioni strane. Per i Gemelli l’oroscopo domani prevede discussioni per contratti e accordi da rivedere. Inoltre, potreste ritrovarvi ad avere a che fare con altri collaboratori… Ma dipende da quello che stai facendo. Invece per i più giovani può emergere anche l’idea di un cambio di rotta per quanto riguarda lo studio. Il Cancro, invece, vive una trasformazione che da marzo finalmente diventerà positiva e grazie alla quale potrà rimettere in gioco la propria vita in maniera molto importante…

Oroscopo domani 28 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore...

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Toro, Gemelli e Ariete

Torna l’energia mentale per l’Ariete, che ha superato rabbia e aggressività e ora può contare su una ritrovata energia per l’oroscopo domani. Forse è una questione di solita gente, ma il Toro sente che c’è qualcosa che non va, resta da capire cosa ma di sicuro tornerete a casa esausti… Il segno dei Gemelli è in grado di vincere ogni sfida proprio questa settimana, ma da domani pomeriggio fino a venerdì registrerà un momento di lieve calo, d’altra parte anche i momenti difficili possono rivelarsi estremamente stimolanti… Pensiamo ad esempio al Cancro che mai come in questo periodo ha una grande voglia di risvegliare gli istinti più importanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA