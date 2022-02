Oroscopo domani 1 marzo 2022: Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia/ Amore e salute

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia

Paolo Fox e le sue provvidenziali previsioni non possono mancare martedì 1 marzo. Occupiamoci allora dell’oroscopo domani, grazie alle indicazioni fornite attraverso l’App Astri. E concentriamoci sui nati sotto il segno di Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia per capire chi potrà godere di una giornata tranquilla e chi invece dovrà affrontare qualche difficoltà.

Le previsioni ovviamente saranno passate sotto tre lenti di ingrandimento particolari: amore, lavoro e salute. L’oroscopo domani non tralascia nessun aspetto per quanto riguarda anche questi segni. Non indugiamo oltre…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia

In amore bando alle situazioni di compromesso per i Leone: c’è bisogno di tanta chiarezza. Per i Vergine invece potrebbero tornare delle discussioni anche per delle frasi dette o scritte. Ma se c’è una cosa che la Vergine non sopporta è passare per ciò che non è, quindi è probabile che ci sia qualcuno che vuole gettare fango sulla vostra vita. In amore la Bilancia per arrivare fino ad oggi, e superare gli ultimi tre mesi, ha dovuto affrontare uno scoglio o superare un fastidio. Quindi se c’è da recuperare qualcosa, da rivivere anche una situazione positiva, secondo l’oroscopo domani è necessario rimboccarsi le maniche e in qualche caso ripartire da zero. Lo Scorpione può contare su una luna e un sole importanti, eppure sente che qualcosa sfugge. Forse non siete voi in prima persona ad avere problemi ma le persone che avete attorno e che non riescono a farvi stare tranquilli.

Oroscopo domani, lavoro: imbarazzo Vergine, Bilancia in ripresa

Se la Vergine se ritrova in una condizione imbarazzante che può riguardare il lavoro o l’amore entro aprile potrebbe anche salutare tutti, se non si fa come dice lei. Il Leone invece deve sapere che se ci sono delle persone che approfittano della sua buona volontà, deve allora ricordare di essere una persona libera! Il segno della Bilancia invece deve sapere che secondo l’oroscopo domani il peggio è passato, ma ora bisogna capire quanti compromessi hai dovuto accettare sul lavoro… Ultimamente lo Scorpione è stato travolto dalle preoccupazioni più per i problemi degli altri che per i propri, quindi ha reagito a volte anche in maniera piuttosto agitata. Qualche provocazione potrebbe essere anche arrivata dal destino, e qualcuno potrebbe aver pensato che capitino tutte a lui…

Oroscopo domani, salute: il punto su Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia

I nati sotto il segno del Leone potrebbero ritrovarsi a fare più cose di quelle che avevano previsto e quindi potrebbero essere stanchi già dal mattino. Questo è un segno che vuole mettersi sempre alla prova, del resto sa che la sfida nella propria vita è un ingrediente fondamentale e per questo è un riferimento per gli altri. Questo può anche far piacere, perché è un segno ambizioso, ma comunque attenzione a non vivere una situazione stressante. Il segno zodiacale della Vergine secondo l’oroscopo domani è sicuramente più forte, ma c’è qualcuno che potrebbe attentare alla vostra tranquillità. La Bilancia non deve appesantire la propria vita con inutili riflessioni. Può essere difficile vivere con leggerezza ma ora è necessario. Per lo Scorpione invece è un momento in cui la fatica si fa sentire, ma può contare su un orizzonte più sereno.

