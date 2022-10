Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, martedì 1° novembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete non hanno energie sufficienti per affrontare alcune situazioni familiari che pesano. I sospesi vanno affrontati con calma e pazienza. Presto Venere inizierà un transito migliore. Se in amore qualcosa non è andato bene nel mese scorso per il segno del Toro questo è il periodo giusto per chiarire. Se ci sono state frequenti crisi nella coppia ora è possibile decidere se vale la pena continuare o mollare tutto.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Situazione planetaria interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli sarete meno insofferenti nei confronti delle persone della famiglia. I pianeti veloci sono decisamente a favore. In questo periodo il Cancro potrebbe privilegiare l’amicizia rispetto all’amore. I cuori solitari sono un po’ sfiduciati ma le stelle hanno in serbo delle sorprese.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone non è facile mantenere la calma, gli inizi di novembre comportano momenti di grande tensione. La situazione si presenta caotica soprattutto per le persone che non sono convinte in amore. Novembre crea qualche indecisione per il segno della Vergine. Se vi piace una persona non scappate, entro poco sarà possibile fare qualcosa in più per il vostro cuore.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete che non sono più soddisfatti del loro lavoro possono sperare di trovare nuove opportunità. Per il segno del Toro è un periodo di grandi comunicazioni, verbali e scritte. I pianeti in opposizione chiedono di fare attenzione anche alle spese.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Il nati sotto il segno dei Gemelli devono stare attenti nell’ambito del lavoro a qualche gesto sbagliato, ad una battuta di troppo che potrebbe non essere gradita. Le stelle girano velocemente per il segno del Cancro: qualche problema nel mese di novembre potrebbe portare ad avere risultati inferiori al previsto.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone deve cercare di superare una certa agitazione che potrebbe compromettere risultati nella prima parte della settimana. Da giovedì un risveglio fortunato. In questo momento la Vergine non deve essere aggressiva. Attenzione a non rovinare collaborazioni. Restano molte cosa da fare e anche molta stanchezza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Il nemico principale dei nati sotto il segno dell’Ariete è come sempre lo stress, tensione nervosa altissima e già a inizio settimana siete vittima di tanti problemi, di giornate interminabili. Inizio di settimana pesante per il segno del Toro. Le prime due giornate di novembre chiedono massima prudenza.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Il segno dei Gemelli deve cercare di fare movimento, per mantenere i muscoli elastici. I momenti più complicati arriveranno a metà settimana. I nati sotto il segno del Cancro devono curarsi un po’ di più: soprattutto se nell’ultimo periodo avete affrontare un periodo fisico importante.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone si fa sentire un po’ di stanchezza all’inizio della settimana. Prudenza con le attività stressanti, ma ci saranno miglioramenti in generale per il corpo. In questo periodo i nati sotto il segno della Vergine devono superare i fastidi generati dall’eccesso di nervosismo. Non stancatevi troppo, potreste risentire di fastidi come giramenti di testa ed eccessiva fiacca.











