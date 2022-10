Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 1 nobembre 2022: da Bilancia a Pesci

Come sarà la giornata di domani, martedì 1° novembre, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Se i nati sotto il segno della Bilancia vogliono farsi avanti in amore questo è un periodo favorevole, Marte in aspetto buono favorisce anche i nuovi incontri. Alcune dissonanze se avete a che fare con Capricorno e Scorpione. Con Venere nel segno per lo Scorpione è praticamente impossibile non vivere una passione intrigante. Se state vivendo da tempo una storia si potrebbe registrare un momento di distacco.

Amore, il punto su Sagittario e Capricorno

Le giornata in arrivo possono far nascere un amore importante per il segno del Sagittario. Tutta la situazione astrologica riporta una grande sensualità. Se non siete convinto, però, potreste iniziare a guardare altrove. Venere è dalla parte del Capricorno, quindi questo è un periodo di di recupero peri sentimenti. Questo novembre inizia con una certa inquietudine.

Amore, il punto su Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il segno dell’Acquario? La settimana parte con qualche perplessità, sono giornate fiacche. In questa settimana i sentimenti devono essere verificati. Troppe responsabilità in casa. Il buon aspetto di Venere e di Mercurio parla di emozioni ritrovate per il segno dei Pesci. Per i cuori solitari parla di incontri che potrebbero diventare molto importanti. Evitate di pensare al passato.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per qualche settimana Giove non sarà più opposto per i nati sotto il segno della Bilancia, avrete una visione più lucida e ottimista del futuro. Nuove responsabilità, a volte molto impegnative. Il prossimo anno ci sarà una buona ripresa professionale. Il segno dello Scorpione avrà voglia di fare di più e di mettersi maggiormente in evidenza. Chi ha già un’attività potrà permettersi di fare un passo avanti, tutto dipende dall’atteggiamento e della disponibilità.

Lavoro, il punto su Sagittario e Capricorno

La settimana determina uno stato di agitazione per il segno del Sagittario, potreste anche aver voglia di allontanarvi da una situazione lavorativa che non sentite più vostra. Le iniziative che iniziano in questo periodo volte al cambiamento avranno successo. Se il Capricorno sta aspettando delle risposte, arriverà una buona proposta e un’occasione da non perdere. Non lasciate niente al caso.

Lavoro, il punto su Acquario e Pesci

Se i nati sotto il segno dell’Acquario devono portare avanti una vostra esigenza o una richiesta, muovetevi a metà novembre. Settimana prudente, non cercate nuovi sbocchi o cambiate solo se ci sono garanzie scritte. Per il segno dei Pesci è arrivato il momento di agire. Se dovete chiedere, dare spazio a nuove idee non bisogna perdere tempo. L’apporto di Giove fa sfruttato fino al 20 dicembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per il segno della Bilancia resta sempre qualche conflitto planetario che può provocare fastidi allo stomaco e qualche problema legato all’agitazione. Cercate di calmare il vostro animo. La forza fisica dello Scorpione raddoppia in questo periodo particolare. Venere riesce anche a darvi una bella dose di fascino. Proteggete la pelle.

Salute, il punto su Sagittario e Capricorno

Dal punto di vista psicofisico il Sagittario è ancora legato alle tensioni determinate dagli ultimi mesi. Cercate di non abusare delle vostre forze. Iniziate una cura preventiva che rafforzi le difese. Ancora qualche fastidio alle ossa per i nati sotto il segno del Capricorno, soprattutto schiena e cervicale. Non fate sforzi ed evitate di mangiare in modo disordinato.

Salute, il punto su Acquario e Pesci

È un cielo vivace per i nati sotto il segno dell’Acquario: è inevitabile che banche la salute viva alti e bassi. Nervosismo a inizio settimana. In certe giornate il sonno sarà agitato. Situazione abbastanza tranquilla per i nati sotto il segno dei Pesci, rispetto a qualche mese fa vi sentite più forti. Questi pianeti vi danno serenità.











