Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come si aprirà il mese di ottobre? Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 1° ottobre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete ha dedicato molto tempo al lavoro e ultimamente ha un po’ trascurato i sentimenti. Alcuni conflitti d’amore però devono essere risolti il prima possibile. Alcuni sentimenti saranno messi alla prova

Amore, il punto sul Toro

Nell’ultimo periodo il segno del Toro ha dovuto rivedere il modo di vivere le amicizie e l’amore. Adesso c’è bisogno di serenità, soprattutto chi esce da una separazione.

Amore, il punto sui Gemelli

Domani, sanato 1° ottobre, sarà una giornata confusa per i nati sotto il segno dei Gemelli ma il nuovo transito di Venere può portare belle emozioni in amore.

Amore, il punto sul Cancro

Come procede l’amore per il Cancro? Il fine settimana sarà un banco di prova per i sentimenti. Allontanate le tensioni se frequentate i segni Ariete, Cancro o Bilancia.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, grande impegno

I nati sotto il segno dell’Ariete sono pronti a lottare per ottenere qualcosa che desiderano da tempo. Vi state impegnando molto nel lavoro.

Lavoro, il punto sul Toro

Nel corso degli ultimi mesi i nati sotto il segno del Toro sono stati costretti ad affrontare molte trasformazioni. Ora potete iniziare a programmare il futuro.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli c’è qualcosa di importante da completare entro la fine del mese. Non scoraggiatevi, perché ottobre porta anche nuove idee.

Lavoro, il punto sul Cancro

Il Cancro è agitato perché deve affrontare diversi problemi. Sul lavoro il giudizio degli altri è importante, attenzione a chi vi rema contro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

In questo sabato 1° ottobre la Luna è favorevole per l’Ariete: c’è la possibilità di risolvere qualsiasi cosa spiacevole avvenuta negli ultimi 10 giorni. Torna il coraggio.

Salute, il punto sul Toro

Nelle prossime 48 ore i nati sotto il segno del Toro potranno ritrovare un po’ di tranquillità. Approfittate del fine settimana per riposare.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli non devono affaticarsi troppo, visto che la Luna è opposta è bene concedersi un po’ di relax. Interessante la giornata di domenica.

Salute, il punto sul Cancro

Il segno del Cancro è molto agitato, attenzione a non sottovalutare questo stato che potrebbe trasformarsi in frustrazione.











