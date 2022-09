Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 1° ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per il primo giorno di ottobre, domani sabato 1° ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone che vogliono farsi avanti in amore non devono aver paura. Amicizie interessanti con Ariete, Bilancia e Sagittario.

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per il segno della Vergine? Ottobre sarà un mese di decisioni per chi vive un amore importante. Se una storia non funziona, chiudetela.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per i nati della Bilancia arriva positività sostenuta da Venere in transito nel segno: possono nascere nuovi amori. Domani ci sarà una bella Luna per i chiarimenti.

Amore, il punto sullo Scorpione

In amore i nati sotto il segno dello Scorpione devono fugare i dubbi e le incertezze. Ci sono tanti sentimenti ed emozioni da esprimere.

Oroscopo domani, lavoro: Leone con Luna in trigono

Il segno del Leone, tra ottobre e marzo, può portare avanti i progetti e fare grandi scelte. Domani, sabato 1° ottobre, la cosa positiva è il buon trigono della Luna.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questi giorni la Vergine è un po’ agitata, ci sono molte cose da fare. Vi aspetta un grande progetto, un momento di forza in vista del prossimo anno.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia è un periodo di rivalsa e riscatto, soprattutto per coloro che hanno dovuto affrontare sfide e superare ostacoli inaspettati.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione che lavorano nel settore della creatività avranno un’occasione in più per emergere entro la fine di novembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone vivono un momento di grande ripresa, grazie alla rinnovata energia portata da Venere.

Salute, il punto sulla Vergine

Domani, sabato 1° ottobre, la Vergine deve concedersi un po’ di riposo. Nella giornata di domenica ci sarà spazio per il benessere: la Luna regalerà una buona dose di energia.

Salute, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono fare spazio a qualche bella novità: non solo la forma fisica aiuta a vivere meglio, ci vuole anche serenità!

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un fine settimana utile, che annuncia una bella carica di energia in più. Potete rafforzare il fisico dopo due settimane piene di fastidi.

