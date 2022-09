Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Le previsioni

Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 1° ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Settembre è stato un mese che ha messo alla prova alcuni rapporti, ma quelli che sono riusciti a superare gli ostacoli da ottobre diventeranno ancora più saldi.

Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Capricorno

Il Capricorno non deve dimenticare l’amore. Le troppo preoccupazioni legate al quotidiano potrebbero sviare le emozioni del cuore.

Amore, il punto sull’Acquario

Da giovedì Venere ha iniziato un transito importante per l’Acquario: questo è un cielo di recupero ma anche di buone emozioni. A ottobre tornerà il desiderio di vivere le emozioni in modo sincero.

Amore, il punto sui Pesci

In questo momento per i Pesci è importante cercare di rafforzare un sentimento. Per molto tempo avete avuto a che fare con l’opposizione di Venere e non siete stati liberi di amare come avreste voluto.

Oroscopo domani 30 settembre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, qualche attrito da risolvere

La Luna è nel segno del Sagittario: ancora qualche attrito da risolvere, ma la nuova settimana – la prima di ottobre, sarà migliore.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il Capricorno deve essere saggio e tollerante in questo periodo: con pazienza e metodo potrete riuscire a tagliare grandi traguardi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Il segno dell’Acquario è permeato da un forte desiderio di innovare che vale anche per il lavoro! Venere positiva dà la possibilità di completare progetti che avranno grande risalto nel futuro.

Lavoro, il punto sui Pesci

Nel corso delle ultime settimana la confusione ha regnato sovrana nella vita lavorativa dei Pesci. Ora che Venere non è più in opposizione potete guardare al futuro con maggiore interesse.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di domani, sabato 1° ottobre, troverà particolarmente stanchi i nati sotto il segno del Sagittario. Forse avete dovuto affrontare troppe polemiche.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono ritrovare una buona serenità interiore, anche questo aiuta a stare meglio. Attenzione ai denti, non rimandate una visita dal dentista.

Salute, il punto sull’Acquario

La settimana dell’Acquario è ormai conclusa, avete avuto molto da fare e ora siete esausti. Il fine settimana permette un grande recupero.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci hanno la mente appesantita, spesso vi portate dietro inutili fardelli. Non fatevi travolgere delle questioni legate al quotidiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA