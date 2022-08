Oroscopo domani 1 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 1 settembre luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 1° settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 1 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Attenzione in amore per la Bilancia: anche le storie durature hanno vissuto momenti di grande stress che bisogna superare. Non rimandate troppo una scelta.

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

Da settembre le cose vanno meglio per lo Scorpione, soprattutto dal 5 perché Venere torna favorevole. Le prossime settimane porteranno conferme maggiori rispetto ad agosto.

Amore, il punto sul Sagittario

Lunedì Venere inizia un transito contrario per il Sagittario, questo indica non fallimenti ma la necessità di essere chiari a livello amoroso. Attenzione alle storie parallele.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia più ottimista

I Bilancia devono fare ancora un po’ di attenzione all’aspetto finanziario. Ma Mercurio transita nel segno e può portare qualche risorsa in più e una visione del futuro più ottimista.

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Giovedì e venerdì sono due giornate ricche di intuizioni per lo Scorpione, proprio perché la Luna si trova nel vostro segno. È un cielo che offre una visione più chiara del contesto.

Lavoro, il punto sul Sagittario

La parte migliore della settimana è quella finale per il Sagittario, sabato e domenica saranno giornate importanti. Con queste stele puoi fare e dire tutto quello che desideri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia il vero tallone d’Achille è lo stress: ci sono giornate di particolare affaticamento, potreste risentire anche di nervosismo.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione le terapie o le cure che iniziano in questo periodo dell’anno possono essere molto vantaggiose.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve stare attento agli eccessi, con il Sole dissonante e Marte opposto. Non sempre è possibile completare tutto quello che avete in mente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA