Oroscopo domani 1 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 1 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 1° settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro se ci sono stati dei tagli netti è possibile ricucire altrimenti potete iniziare a frequentare persone nuove. Un ritorno è possibile da settembre.

Amore, il punto sul Leone

Giove è sempre in transito importante quindi le piccole tensioni che possono nascere nei prossimi giorni non incupiscono troppo il cuore del Leone.

Amore, il punto sulla Vergine

Da lunedì la Vergine può contare su Venere favorevole anche in amore: cercate di mantenere i nervi saldi nelle prossime ore.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, grandi ambizioni

Il momento regala una forte spinta all’ambizione del Cancro, non esagerate con le prese di posizione troppo drastiche. Non aspettatevi grandi cambiamenti.

Lavoro, il punto sul Leone

Presto arriverà un momento di forza per tutti i nati sotto il segno del Leone che pensano di essere stati sottoposti a un trattamento non proprio adeguato nell’ambito del lavoro.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Se per la Vergine ci sono situazioni impossibile da sostenere nella sfera lavorativa è meglio dare un taglio definitivo: cercate di cambiare le situazione che non vi piacciono più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, le uniche tensioni per il Cancro sono dovute a Marte nel segno. Questo assetto planetario può provocare qualche sbandamento.

Salute, il punto sul Leone

Marte è positivo per i nati del Leone che devono fare un controllo medico o iniziare delle terapie. Cercate di rigenerare il sistema nervoso.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine deve evitare di analizzare ogni cosa in maniere puntigliosa, questo può provocare malessere interiore e scontentezza.











