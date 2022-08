Oroscopo domani 1 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 1 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 1° settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 1 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno sta cercando chiarezza in amore: da lunedì Venere inizia un transito molto bello che vi aiuterà. Settembre sarà un mese di piccole e grandi vittorie.

Oroscopo domani 1 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Come procede l’amore per l’Acquario? Da lunedì Venere entra in un altro segno e per voi sarà possibile esaminare con più accortezza i sentimenti e capire se le piccole crisi sono qualcosa di pericoloso per il vostro legame.

Amore, il punto sui Pesci

Nelle prossime 48 ore la Luna è favorevole per i Pesci: potete agire secondo coscienza e parlare dicendo quello che sentite davvero. Qualche tensione nel weekend.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno con Luna favorevole

La giornata di domani, giovedì 1° settembre, è fluida per il Capricorno, grazie alla Luna favorevole. Per conquistare quello che volete ci vuole tanto impegno.

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario, dal punto di vista lavorativo, non sono ancora chiare tante cose. O forse vi aspettavate qualcosa di più. Da lunedì Venere non sarà più opposta.

Lavoro, il punto sui Pesci

Molti progetti bollono in pentola e questo porta un po’ di ansie e tensioni ai Pesci. Attenzione a non esagerare con le polemiche.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno deve fare attenzione alla pelle, estremamente delicata in questo periodo. Potreste risentire di disturbi del sonno e qualche altro piccolo fastidio.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi due giorni l’Acquario deve evitare qualsiasi tipo di esagerazione, dal 2 settembre la Luna porterà stanchezza o qualche episodio di fuori forma.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono fare attenzione alle giornate del fine settimana, perché potrebbero nascere tensioni in casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA