Oroscopo domani 10 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore, lavoro…

Oroscopo domani 10 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

La settimana che conduce alla vigilia di Ferragosto è giunta quasi alla metà. Cosa accadrà, dunque, nella giornata di domani, mercoledì 10 agosto secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox? Attraverso l’App Astri e il settimanale Di Più Tv che, a settembre, con la nuova stagione televisiva tornerà a fare le proprie previsioni anche in televisione, l’astrologo dà preziosi consigli su come affrontare la giornata in caso di ansie e preoccupazioni.

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

Quale segno, dunque, tra Leone, Vergine, Bilancia e Cancro, nella giornata di domani, vivrà delle piacevoli sensazioni? Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, in amore, lavoro e salute.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone, dovrebbero lasciarsi andare di più in amore. Il periodo non è totalmente negativo, ma la paura di soffrire frena le persone del segno che rinunciano, così, a vivere emozioni nuove ed intense.

Oroscopo domani 9 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Amore, il punto sulla Vergine

Momento di confusione assoluta per la Vergine, sia per chi ha una relazione in corso sia per chi è single. Il motivo di tanta confusione? Il ritorno di un ex. Prima di rovinare la storia che state vivendo o di tuffarvi nuovamente in una relazione che vi ha fatto soffrire, pensateci bene.

Amore, il punto sulla Bilancia

L’amore procede bene per i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto per chi sta vivendo un amore estivo. Quello che sembrava un semplice flirt, infatti, sta diventando sempre più importante. Attenzione, però, ad accelerare le cose: potreste farvi male.

Oroscopo domani 9 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

Spirito d’avventura e voglia di godersi l’estate con un viaggio rischiano di mettere in pericolo l’amore dei nati sotto il segno dello Scorpione che, accanto, hanno un partner che non ha la stessa voglia di partire e girare il mondo.

Oroscopo domani, lavoro: decisioni per il Leone

Per il Leone è arrivato il momento di darsi una scossa anche sul lavoro: se l’attività che svolgete non vi soddisfa più e vi rende infelici, trovate il coraggio per mettere tutto in discussione approfittando delle imminenti vacanze.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per la Vergine, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è arrivato il momento di smetterla di perdere tempo portando avanti una situazione lavorativa che vi rende nervosi e insoddisfatti.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

La Bilancia è già proiettata sulle vacanze. Godetevi il periodo di riposo in attesa di rientrare a lavoro e prendere le decisioni che vi sembrano più giuste per i vostri obiettivi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il duro lavoro e l’impegno stanno portando frutti importanti ai nati sotto il segno dello Scorpione che, ambiziosi di natura, non si rilassano neanche in vacanza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Qualche piccolo fastidio a livello fisico per i nati sotto il segno del Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, causato dall’eccessiva preoccupazione accumulata nel corso delle ultime settimane.

Salute, il punto sulla Vergine

Momento buono per la salute della Vergine che, tuttavia, dovrebbe essere più attivo. I nati del segno dovrebbero così approfittare delle vacanze per muoversi di più facendo, ad esempio, delle lunghe passeggiate.

Salute, il punto sulla Bilancia

La Bilancia si sentirà particolarmente stanca nella giornata di domani. Provate a fare tutto con più calma concedendovi anche un po’ di pausa per rigenerare fisico e mente.

Salute, il punto sullo Scorpione

Problemi soprattutto di carattere psicosomatico per i nati sotto il segno dello Scorpione che continuano a rimuginare sulle situazioni del passato. Un atteggiamento che non aiuta a trovare serenità.













© RIPRODUZIONE RISERVATA