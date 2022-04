Oroscopo domani 10 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 10 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la domenica delle Palme per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito “Io Donna” fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente la giornata di domenica. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra bilancia, scorpione e sagittario godrà dei benefici delle stelle?

Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una domenica serena e tranquilla e chi, invece, affronterà una giornata meno positiva. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno della Bilancia, dopo un momento tormentano, in famiglia torna il sereno. Periodo roseeo anche per i single che hanno voglia d’innamorarsi. Anche una tenera amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. L’amore è una vera ossessione per i nati sotto il segno dello Scorpione. Chi ha una relazione teme che qualcuno possa portarvi via l’amore che avete accanto. La gelosia continua ad essere un pensiero fisso.

Grandi novità in amore per il Sagittario. Il sentimento potrebbe nascere nel corso di una gita al mare. A travolgere i nati del segno potrebbe essere un colpo di fulmine che potrebbe portarvi a tirare fuori la parte più romantica del vostro carattere tra messaggi e dolci telefonate.

Oroscopo domani, lavoro: tanti impegni per lo Scorpione

Ispirazioni artistiche e idee creative per i nati sotto il segno della Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Idde che metterete a disposizione del vostro gruppo di lavoro. Tanti impegni per lo Scorpione, abituato a tenere tutto sotto controllo. La paura, tuttavia, di non riuscire a rispettare il ritmo degli impegni che avete in agenda potrebbe assillarvi.

Fortuna per i nati sotto il segno del Sagittario che godrà dei favori della Dea Bendata non solo nel gioco, ma anche nelle altre sfere della vostra vita.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come serà, infine, la salute secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Quali segni trascorreranno una domenica serena? Per i nati sotto il segno della Bilancia è prevista una domenica all’insegna dello svago mentre i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero essere assaliti da improvvise ansie. Cercate di non piangervi più addosso.

Infine, i nati sotto il segno del Sagittario saranno colti dalla nostalgia del passato dovuta alla voglia di rivedere una vecchia o un vecchio amico. Provate a ritrovare la serenità attraverso telefonate e videochiamate.













