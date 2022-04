Oroscopo domani 10 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Lavoro, salute e amore

Oroscopo domani 10 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito “Io Donna” svela le previsioni per i segni del Cancro, del Leone e della Vergine per la giornata di domani, domenica 10 aprile. La primavera è ormai arrivata e quella di domani è la domenica che precede la settimana di Pasqua.

Cosa devono aspettarsi, dunque, i nati sotto il segno del cancro, del leone e della vergine per la domenica delle Palme? Quale segno godrà di un cielo positivo e super favorevole e chi, invece, dovrà munirsi ancora di pazienza in attesa di previsioni più rosee? Per scoprirlo, andiamo a leggere tutte le previsioni di Laura Tuan, segno per segno, per l’oroscopo domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Giornata positiva quella di domenica 10 aprile per i nati sotto il segno del Cancro che, grazie ad un look mozzafiato e ad un sorriso sincero, riusciranno ad essere credibili in tutte le situazioni, anche in quelle sentimentali. Un amore segreto potrebbe regalarvi tanto a iutarvi in diversi campi. Domenica all’insegna del Leone secondo l’oroscopo domani. Affascinanti e solari, vi godrete una giornata all’insegna del buonumore regalandovi anche una cena tra amici con cui trascorrete una piacevole serata catalizzando lattenzione dei presenti.

Giornata sottotono per i nati sotto il segno della Vergine a cui sembrerà che tutto vada storto. Una storia d’amore in cui avete investito tanto e in cui credevate potrebbe frenare improvvisamente. Tuttavia, non dovete incolparvi di nulla: la combinazione di fattori esterni ha inciso tanto.

Oroscopo domani, lavoro: successi per il Leone

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro deve ritrovare un po’ di fiducia. Basta poco per allontanare la sfortuna e riuscire a portare a casa quel lampo di genio che potrebbe cambiare tutto. Accettando un trasferimento o un cambio di ruolo potreste dare una svolta alla vostra vita professionale. Successi per il Leone che gode di un periodo positivio in cui non manca la forza d’animo. Tutto parla di voi e nuovi trionfi potrebbero essere dietro l’angolo. Grandi opportunità in arrivo da cogliere al volo.

Giornata fortunata per i nati sotto il segno della Vergine che, in vista di ritrovare la giusta strada anche nel lavoro, potranno contare sui favori della Dea Bendata.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Giornata all’insegna del relax per i nati sotto il segno del Cancro che potrebbero sfruttare la domenica, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per coccolarsi un po’, trascorrendo magari qualche ora in una Spa. Giornata rilassante e pacifica quella di oggi per i nati sotto il segno del Leone che trascorreranno una domenica senza pensieri.

Grande insicurezza, infine, per i nati sotto il segno della Vergine che continuano a non essere soddisfatti della propria immagine. A risentirne è il vostro umore. Provate a sfruttare la domenica per ritrovare un po’ di grinta

