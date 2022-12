Oroscopo domani 10 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani sabato 10 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 10 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? In queste ore non tirate troppo la corda, l’atteggiamento del partner potrebbe innervosirvi o forse vi sentirete troppo soli. I nati sotto il segno del Toro hanno bisogno di un partner che vi sostenga a livello emotivo. Attenzione nelle relazioni con Ariete, Bilancia e Scorpione. Le coppie che hanno discusso troveranno un accordo entro dicembre grazie a Mercurio e Venere favorevoli.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Buone notizie per i nati sotto il segno dei Gemelli: Venere in aspetto neutrale vi permette di guardare oltre. Molto bene anche i sentimenti, le nuove storie non faticheranno a decollare. La Luna nel segno del Cancro risveglia la passione tra domano, sabato 10 dicembre, e domenica. Avrete voglia di chiarire faccende in sospeso che riguardano l’amore e la famiglia!

Amore, il punto su Leone e Vergine

In arrivo un bel recupero emotivo per i nati sotto il segno del Leone, che vi permetterà di migliorare l’intesa con il partner. Periodo buono anche per i rapporti con gli amici e per i nuovi incontri. Venere amica aiuterà il segno della Vergine a riesaminare un sentimento, a vivere con più trasporto un amore. Attenzione alla gelosia, non datele spazio!

Oroscopo domani sabato 10 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete sono in attesa di risposte e questo vi crea un po’ di agitazione, da lunedì le cose inizieranno ad andare meglio. Da fine dicembre Giove tornerà nel segno e molti nodi saranno sciolti prima del previsto. Per il segno del Toro possono arrivare nuove intese professionali. La vostra intraprendenza sarà premiata dalle stelle nel corso del 2023!

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli non devono farsi prendere da problematiche di lavoro: verso fine mese vi verrà in mente un’idea brillante per rimettervi in gioco! L’iniziativa personale e la determinazione non vi mancano. Dicembre sarà poi un mese impegnativo a livello professionale per il segno del Cancro, i risultati non si discuteranno ma occhio a non perdere la calma. Cautela anche nelle situazioni ambigue, eventualmente rimandate decisioni a gennaio!

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Dal punto di vista professionale il segno del Leone non devono perdere le occasioni che arrivano a causa di inutili paure. Potete iniziare a programmare qualcosa di importante per la prossima settimana. I nati sotto il segno della Vergine devono fare attenzione alle spese: le uscite non saranno poche in questo mese. Qualcuno dovrà discutere per il rinnovo di un contratto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno vivendo un periodo un po’ snervante, cercate di rovinarvi del tutto il fine settimana. Resta un periodo difficile anche a livello emotivo. Anche i nati sotto il segno del Toro vivono un momento impegnativo a livello emotivo e anche il benessere psicofisico ne risente.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Energie in aumento, secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno dei Gemelli: siete pronti a iniziare qualcosa di nuovo e gettarvi in qualcosa mai sperimentato prima. I nati sotto il segno del Cancro devono curare la forma fisica: quando siete arrabbiati tendete a somatizzare i problemi, cercate di scaricare qualche tensione di troppo.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la giornata di domani, sabato 10 dicembre, parte con una gran voglia di recuperare: la Luna sta per entrare in questo segno zodiacale e vi donerà ancor più energia e determinazione. La ripresa è promettente. Anche i nati sotto il segno della Vergine sono in ripresa: avete capito che vi servono delle regole per non essere vittime di cedimenti o stress eccessivi, come è successo nelle ultime tre settimane.











