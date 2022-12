Oroscopo domani 10 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 10 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di sabato 10 dicembre per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domnda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

In amore i nati sotto il segno della Bilancia devono cercare di essere spensierati e di vivere le situazioni per quello che sono, soprattutto se dopo una separazione avete incontrato una persona nuova. Le coppie che hanno avuto discussioni nei mesi passati devono evitare di rinnovare perplessità e ambiguità. In amore il segno dello Scorpione deve tenere a freno alcuni atteggiamenti un po’ troppo aggressivi: controllate anche la gelosia. Nelle prossime 24 ore sarà più facile chiarire dubbi e perplessità.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Sarà possibile rendere ufficiale un rapporto libero. Una nuova storia nasce e parte con grande slancio, dipende anche da voi. I nati sotto il segno del Capricorno che hanno dedicato troppo tempo al lavoro ora devono fare spazio anche ai sentimenti. La serata di domani, sabato 10 dicembre, sarà da gestire con attenzione, non lasciate che la Luna in opposizione influenzi i vostri sentimenti.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Le storie e le amicizie che nascono in questo periodo sono importantissime per i nati sotto il segno dell’Acquario: bene per tutti quelli che sono soli e che vogliono mettersi in gioco dal punto di vista emotivo. Evitate in malintesi in famiglia e anche nella coppia. Se i Pesci sono reduci da una delusione d’amore ora possono ascoltare Venere, tornata favorevole. La Luna tra domani, sabato 10, e domenica può portare emozioni sincere.

Oroscopo domani 2 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia dovranno aspettare per avere alcune risposte, ma non disperare: l’importante è che ci sia la voglia di andare avanti e sistemare le cose. L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno dello Scorpione prospettive interessanti per quanto riguarda gli affari: la Luna favorevole vi regala grinta e capacità d’azione.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In ambito lavorativo i nati sotto il segno del Sagittario hanno una grande voglia di mettersi in gioco. Se un programma è nato a settembre dopo un periodo di gestazione ora potrà partire anche con persone nuove attorno. A parte la Luna in opposizione, il segno del Capricorno può contare su Venere e Mercurio favorevoli. Se ci sono questioni legali in sospeso, dovrete attendere marzo-maggio per una soluzione.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario stanno pensando di fare una revisione totale: è arrivato il momento di capire come mettere in gioco la vostra creatività e il desiderio di fare cose nuove. Per i nati sotto il segno dei Pesci il 2022 si chiuderà in grande stile con accordi da rinnovare, una crescita progressiva: il picco massimo è previsto per la prossima primavera.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono evitare di portarsi ancora dietro tensioni che hanno creato qualche problema. Mercurio e Venere conflittuali: date spazio a tutte le cose che vi piacciono e vi fanno stare bene. Il fine settimana sarà migliore per i nati sotto il segno del Capricorno: sabato e domenica saranno giornate interessanti grazie alla Luna in trigono in aspetto buono.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Nella giornata di domani, sabato 10 dicembre, i nati sotto il segno del Sagittario avranno una marcia in più. Attenzione a Marte ancora opposto che può portare momenti di agitazione. La Luna opposta domina l’umore: la stanchezza maturare negli ultimi giorni potrebbe condizionare le scelte del Capricorno. La giornata di domani potrebbe iniziare con qualche ritardo.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione allo stress, avreste bisogno di qualche giorno di stop. Approfittate del fine settimana per ricaricare le batterie. Questo cielo è stimolante per i nati sotto il segno dei Pesci, che stanno vivendo un risveglio anche interiore. Tra pochi mese Saturno entrerà nel segno: è il pianeta che razionalizza ed elimina il superfluo.











