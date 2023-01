Oroscopo domani 10 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani martedì 10 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 10 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 9-15 gennaio 2023/ Classifica segni

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno gestire con molta serenità qualche problema familiare. Le giornate più interessanti per l’amore sono quelle del fine settimana. Per il segno del Toro le storie d’amore che vanno avanti da tempo possono essere ulteriormente rafforzate da questi transiti, grazie all’azione imminente di Giove nel segno da maggio. Domani, martedì 10 gennaio, evitate gli scontri.

Capricorno, Acquario e Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Le stelle

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Venere alimenta una grande passione per i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo cielo non porta disturbi nella vita affettiva, anzi porta avanti con serenità eventuali storia d’amore. Il periodo è molto intenso, siete liberi di amare. Giornate interessanti per i nati sotto il segno del Cancro che vogliono rivitalizzare il proprio legame. Anche se Venere dice che c’è qualche ripensamento.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone non è il momento di restare a guardare: allargate il giro delle amicizie e non escludete gente di fuori. Con Acquario e Toro si ragione male. I nati sotto il segno della Vergine non avranno molto tempo per i sentimenti. Le separazioni sono lunghe da definire ma ciò che è stato chiuso l’anno scorso potrà essere archiviato entro poco.

Bilancia, Scorpione, Sagittario, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Un anno di..

Oroscopo domani martedì 10 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete devono cercare di stringere i tempi e di muoversi soprattutto se hanno un asso nella manica o un progetto che stanno cercando di realizzare da tempo: questo è il periodo migliore. Per i nati sotto il segno del Toro che hanno un’attività indipendente o stanno aspettando un cambiamento la settimana può portare dei vantaggi. È il periodo migliore per far girare il curriculum.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno vissuto un momento di fermo, in questo periodo dell’anno si può recuperare. I liberi professionisti devono dare una spinta definitiva agli accordi, ai contatti che magari sono fermi da tempo. Per il segno del Cancro i lavori che partiranno in questo periodo risulteranno faticosi all’inizio prima di raggiungere il traguardo

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Il Leone desidera ardentemente un cambiamento, il meglio arriverà in primavera. È ora di raccogliere i frutti della vostra dedizione. I nati sotto il segno della Vergine che sono in attesa di un lavoro avranno presto notizie. Bene il settore dell’attività dal 12 gennaio: comincerete una nuova corsa verso traguardi lontani.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero risentire di molta fatica fisica. Cercate di fare qualcosa per rilassarvi. Anche il contatto con la natura può gratificare il vostro organismo. I nati sotto il segno del Toro devono fare qualcosa per animare queste giornate. qualche fastidio alle gambe: i massaggi localizzati possono essere utili.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono evitare carichi alla schiena. Se avete un lavoro sedentario, invece, dovete cercare di muovervi di più: dovete migliorare il tono muscolare. Lo stress è la causa principale di qualche disturbo per il segno del Cancro. Cercate di riposare non solo mentalmente ma anche fisicamente. Dedicate più tempo alla cura del corpo.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la forma fisica lascia un po’ a desiderare: cercate di programmare al meglio i prossimi giorni evitando carichi eccessivi di stress e lavoro nella parte centrale della settimana. Il segno della Vergine deve tenere sotto controllo la situazione legata al fisico: prendete le distanze da qualsiasi tipo di impegno troppo stancante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA