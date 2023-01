Oroscopo domani 10 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 10 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di martedì 10 gennaio 2023 per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domanda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 9-15 gennaio 2023/ Classifica segni

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia c’è un po’ di insoddisfazione nel rapporto genitori-figli. State andando verso un capitolo nuovo della vostra vita personale, i cambiamenti avvengono anche per un naturale processo di maturazione. Per il segno dello Scorpione ogni aspetto planetario può essere utile se intendete verificare una storia già in piedi e tentare una convivenza.

Oroscopo domani 10 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? C’è voglia di trasgredire. Se avete un legame importante aumenterà l’esigenza di chiarezza. Nei rapporti genitori figli ci vuole prudenza, le tensioni sono alte ma si risolveranno presto. Il cielo è attivo e dinamico per il Capricorno: tornerà la voglia di amare! Lasciatevi andare alla corrente positiva che le stelle vi offrono. Le coppie che hanno discusso in passato ora possono trovare motivi per fare la pace.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Questo periodo comporta grande impegno per l’Acquario ma non dovete far pagare questo tipo di agitazione al partner. Per quanto riguarda la ricerca di nuovi amori, non avrete problemi: siete tra i segni più ambiti del momento! I nati sotto il segno dei Pesci che non hanno una buona relazione saranno portati a trovare novità con successo. In ogni caso meglio aspettare febbraio prima di fare delle scelte drastiche. Responsabilità familiari importanti per casa e figli.

Capricorno, Acquario e Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Le stelle

Oroscopo domani 10 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Questo cielo inaugura una stagione di cambiamenti per i nato sotto il segno della Bilancia, soprattutto per coloro che vivono una situazione lavorativa indipendente. Se avete fatto delle richieste economiche potrebbero arrivare conferme. I contatti di lavoro sono favoriti per il segno dello Scorpione. Quelle che farete in questi primi mesi dell’anno vi permetterà di portare avanti sperimentazioni importanti.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Già da qualche mese i nati sotto il segno del Sagittario stanno apportando grandi cambiamenti. La settimana nasce in maniera piuttosto rallentata, attorno a metà mese potreste ricevere qualche bella notizia. Attenzione ai momenti di tensioni sul lavoro. Per il Capricorno questo periodo è valido per ogni realizzazione pratica. In questa parte del mese potete ottenere molto dalle nuove amicizie.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Mercurio nel segno dell’Acquario rafforza gli affari e aiuta tutte le persone che vogliono portare avanti una trattativa. Le iniziative chiuse entro gennaio avranno parecchia forza nel futuro. I nati sotto il segno dei Pesci riusciranno a ottenere risultati concreti. Il settore pratico va riorganizzato grazie anche a impegni che possono dare un grande aiuto nella vostra ascesa professionale. Le giornate di fine settimana sono favorevoli.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia piccoli fastidi legati al raffreddore e malesseri di stagione. Non esitate la sera a fare una tisana calda soprattutto se volete rilassarsi. Tanta agitazione per i nati sotto il segno dello Scorpione. Iniziate a fare qualcosa che faccia bene al vostro fisico, anche una cura depurativa.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario devono evitare qualsiasi tipo di impegno stressante, in questo periodo la forma va curata maggiormente. La Luna del 12 gennaio segna che siete piuttosto stanchi, meglio non imbarcarsi in impegni troppo faticosi. I nati sotto il segno del Capricorno non devono prendere le cose troppo di petto. Le stelle ricordano che è necessario qualche piccolo controllo.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Tensione nervosa alta per il segno dell’Acquario, la giornata di domani martedì 10 gennaio deve essere presa con le pinze. Meglio evitare sforzi fisici. Le stelle sono positive per i nati sotto il segno dei Pesci se intendete portare avanti qualche iniziativa per migliorare il vostro fisico. Nel corso delle prossime settimana riceverete gratifiche da queste stelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA