Oroscopo domani 10 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 10 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 10 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, le cose vanno meglio per la Bilancia rispetto ai giorni scorsi, ma a livello sentimentale qualcuno non si sente appagato rispetto a quello che dà. Le storie in crisi possono maturare qualche dubbio di troppo

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

La situazione planetaria è interessante per lo Scorpione perché può creare una fase di maturazione, anche se in questo periodo vi sentite messi da parte e reclamate più attenzione. Non fate capricci inutili.

Amore, il punto sul Sagittario

I cuori solitari del Sagittario vivranno emozioni. nell’ambito della coppia, dovrete cercare di risolvere un problema di noia. Il fine settimana migliora le cose.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia attenzioni alle finanze

La Bilancia deve tenere saldamente le redini delle situazioni finanziarie e professionali, così vivrete le soddisfazioni maggiore. Ricordate che la diplomazia può di più dell’aggressività.

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione che hanno un lavoro di prestigio o di comando deve stare attento a non mettersi dalla parte del torto parlando in maniera troppo avventata.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario ha tempo di pensare a nuovi progetti e nuovi programmi. Novità per quanto riguarda le collaborazioni professionali che nascono in questo periodo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve sfruttare al meglio il fine settimana per recuperare forza fisica. Meglio ancora se organizzare qualcosa di divertente con gli amici.

Salute, il punto sullo Scorpione

È un periodo un po’ strampalato e strano per lo Scorpione. I più giovani non risentono di grandi fastidi, ma bisogna stare attenti alle piccole infiammazioni e ai problemi cutanei.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è meglio agire che oziare, ma la settimana ha richiesto un grande dispendio di energie. Cercate di sfruttare il weekend per recuperare un po’.











© RIPRODUZIONE RISERVATA