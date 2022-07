Oroscopo domani 10 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 10 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come ogni weekend, torna l’appuntamento con Paolo Fox e le sue previsioni. L’astrologo più famoso della televisione italiana, anche questa settimana, svela l’andamento delle stelle per l’oroscopo domani, domenica 10 luglio, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Chi, tra i segni suddetti, avrà una giornata serena all’insegna del relax, del divertimento e delle belle emozioni? chi, invece, dovrà fare i conti con un umore altalenante a causa di un cielo totalmente favorevole?

Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute per le persone nate sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo interessante, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Leone, Molto affascinanti, i single del segno vivranno una seconda parte del mese di luglio molto importante. Tanta complicità, invece, per le coppie che vivono da tempo una storia d’amore.

Amore, il punto sulla Vergine

I single della Vergine non riescono a stare fermi. Le occasioni per fare nuovi incontri non mancheranno, ma ci sarà anche il rischio di incorrere in una delusione. Le coppie, invece, potranno avere qualche problema legato alle tensioni della vita professionale.

Amore, il punto sulla Bilancia

Dopo un periodo difficile, per la Bilancia, è arrivato il momento di vivere alla giornata e godersi le emozioni che nascono anche incontrando nuova gente. Per le coppie già collaudate che hanno dovuto affrontare una crisi, ora c’è la possibilità di recuperare e superare tutte le difficoltà.

Amore, il punto sullo Scorpione

E’ un periodo di attesa per i nati sotto il segno dello Scorpione che, dalla prossima settimana, vivrà un momento più sereno dal punto di vista sentimentale. Per le coppie, invece, è il caso di non trascinare problemi e malumori nati sul lavoro.

Oroscopo domani, lavoro: novità per il Leone

Fino alla fine del mese, tutto procede a gonfie vele per i nati sotto il segno del Leone che potrebbero essere sorpresi da importanti novità per la propria sfera lavorativa. Possibili anche avanzamenti di carriera.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Attenzione ad invidie e gelosie per i nati sotto il segno della Vergine circondati, spesso, da persone che remano contro. Tuttavia, non vi mancherà la fiducia per i prossimi mesi.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Prudenza per i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto, per la sfera finanziaria. E’ un momento di attesa dopo alcune decisioni che vi hanno portato a ridimensionare idee e progetti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Tanti progetti per lo Scorpione che, tuttavia, potrà avviarli a partire da settembre. Per il momento, siate fiduciosi in arrivo di un futuro che vi promette delle soddisfazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Grazie al successo nella sfera sentimentale e professionale, il Leone gode di un periodo positivo per il benessere fisico e mentale. Il successo fa bene alla vostra salute.

Salute, il punto sulla Vergine

Attenzione ai raggi del sole per i nati sotto il segno della Vergine. Se desiderate abbronzarvi, proteggete sempre la vostra pelle. Chi è reduce da un malore, starà decisamente meglio nella giornata di domani.

Salute, il punto sulla Bilancia

Tanto stress per la Bilancia che non sta vivendo un periodo positivo e non vede ancora soluzioni ai vari problemi. Le preoccupazioni sono tante e per scaricare la tensione accumulata, nonostante il caldo, la palestra potrebbe essere un’ottima soluzione.

Salute, il punto sullo Scorpione

Mal di testa e cali emotivi potrebbero caratterizzare la giornata di domani dei nati sotto il segno dello Scorpione a causa dell’agitazione degli scorsi giorni. La domenica, tuttavia, grazie al riposo e al relax, vi permetterà di recuperare.











