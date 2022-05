Oroscopo domani 10 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 10 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, martedì 10 maggio, Giove entra nel segno dell’Ariete: dando un effetto positivo a tutte le relazioni e a tutte le storie che nascono adesso. In questo periodo avrete grandi opportunità. Credere in un amore è possibile e il segno del Toro è molto tenace. Le coppie che sono riuscite a superare un periodo difficile da ora andranno molto bene. L’amore inizia a risvegliarsi per i nati sotto il segno dei Gemelli: chi ha una storia in corso piò continuare, chi ha rinunciato a una relazione può andare oltre.

Oroscopo domani, lavoro: rilancio per i Gemelli

Questo mese di maggio riesce a dare una buona spinta all’Ariete. In questi giorni avrete dalla vostra parte Giove e Venere. Potreste aver già sottoscritto un accordo, essere stati incaricati di qualcosa di importante. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro deve prestare attenzione agli sgambetti e ai voltafaccia, sopratutto nell’ambito del lavoro, dove ancora non è stato deciso nulla. Molto si chiarirà nei prossimi mesi. Dal punto di vista professionale si legge un rilancio dopo un periodo di fermo per i nato sotto il segno dei Gemelli. Tra i colleghi può nascere una buona collaborazione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Dal punto di vista fisico la settimana è interessante per l’Ariete: permette un grande recupero a livello emozionale. Inoltre molti saranno i pianeti che si troveranno proprio nel state della forza fisica, in aspetto positivo. Il segno del Toro superata la tensione e il disagio di lunedì starà decisamente meglio: bisogna ricordare che Giove aiuta coloro che sono stati male o che hanno avuto dei problemi. Per il segno dei Gemelli sarà una settimana di netto recupero. Attenzione alla Luna contro che incide su una certa agitazione interiore che non consente di essere pienamente sereni: domani potreste essere nervosi.











